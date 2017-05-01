В казанском парке появилась «Аллея депутатов»

В казанском парке «Сосновая роща» появилась «Аллея депутатов». В майские праздники там было высажено 40 сосен, передает kzn.ru.

Сообщается, что инициатором создания зеленого уголка выступил депутат Казанской городской Думы, генеральный директор ООО «Дорстрой Комплектация» Рустам Рамазанов, который на свои личные средства приобрел молодые саженцы деревьев.

- На каждом дереве любой желающий мог оставить послание, для этого организаторы вырезали экологические деревянные фигурки в виде лебедя – символа «Эковесны-2017», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «Аллея депутатов» берет свое начало от спортивной площадки и идет в сторону проспекта Ибрагимова.