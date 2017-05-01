​В Казани испекли громадную губадию

В Казани накануне испекли рекордно большую губадию - весом 10 кг, а размером в 80 на 60 см. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Изготовление губадии заняло около 2,5 часов, таким образом было решено отметить открытие летнего туристического сезона в Татарстане и его столице.