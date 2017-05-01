Путин подписал 3 закона: об именах детей, переводе на карту «Мир» и электронном больничном

Президент России Владимир Путин накануне подписал три закона - о запрете брани и цифр в именах, о поэтапном переводе бюджетников на карты "Мир" и электронном больничном. Об этом сообщают "Известия".

Закон об именах

Владимир Путин подписал указ о запрете использования в детских именах цифр, бранных слов и символов (кроме дефиса).

Согласно изменениям, не допускаются также указания на ранги, должности, титулы и буквенно-цифровые обозначения. В то же время разрешено давать ребенку двойную фамилию, составленную из фамилий родителей. Она записывается через дефис и в ней не может быть больше двух слов.

О переводе выплат бюджетникам на карты "Мир"

Путин подписал законопроект об обязательном переводе выплат бюджетникам и пенсионерам на карты «Мир».

Согласно ему, "кредитные организации не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах". Выплаты по новым картам будут получать в том числе государственные и муниципальные служащие, а также студенты.

На карты "Мир" бюджетников, как уточняется в распоряжении главы государства, переведут до 1 июля 2018 года, а пенсионеров, в свою очередь, — до 1 июля 2020 года. С этой даты банки, согласно новому указу, должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только при помощи этой национальной платежной системы.

Однако соответствующее распоряжение, как отмечается в документе, не будет распространяться на сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств России при международных организациях. Также указ не коснется бюджетников, которые постоянно проживают за пределами России.

Электронные больничные

С 1 июля россияне смогут оформлять больничные при временной нетрудоспособности или беременности в электронном виде.

Согласно документу, при согласии граждан, больничный будет выдаваться в виде электронного документа, который в больнице будут заверять квалифицированной электронной подписью. После этого все необходимые для компенсации данные будут передаваться по электронной информационной системе страховщикам. При этом больничные, оформляемые на бумаге, также остаются действительны.