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Путин подписал 3 закона: об именах детей, переводе на карту «Мир» и электронном больничном

Путин подписал 3 закона: об именах детей, переводе на карту "Мир" и электронном больничном
16+
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин накануне подписал три закона - о запрете брани и цифр в именах, о поэтапном переводе бюджетников на карты "Мир" и электронном больничном. Об этом сообщают "Известия".

Закон об именах

Владимир Путин подписал указ о запрете использования в детских именах цифр, бранных слов и символов (кроме дефиса). 

Согласно изменениям, не допускаются также указания на ранги, должности, титулы и буквенно-цифровые обозначения. В то же время разрешено давать ребенку двойную фамилию, составленную из фамилий родителей. Она записывается через дефис и в ней не может быть больше двух слов.

О переводе выплат бюджетникам на карты "Мир"

Путин подписал законопроект об обязательном переводе выплат бюджетникам и пенсионерам на карты «Мир». 

Согласно ему, "кредитные организации не позднее 1 июля 2017 года обязаны обеспечить прием национальных платежных инструментов во всех своих технических устройствах". Выплаты по новым картам будут получать в том числе государственные и муниципальные служащие, а также студенты.

На карты "Мир" бюджетников, как уточняется в распоряжении главы государства, переведут до 1 июля 2018 года, а пенсионеров, в свою очередь, — до 1 июля 2020 года. С этой даты банки, согласно новому указу, должны проводить выплаты сотрудникам госпредприятий и лицам, получающим социальную помощь из федерального бюджета или государственных внебюджетных фондов, только при помощи этой национальной платежной системы.

Однако соответствующее распоряжение, как отмечается в документе, не будет распространяться на сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств России при международных организациях. Также указ не коснется бюджетников, которые постоянно проживают за пределами России.

Электронные больничные

С 1 июля россияне смогут оформлять больничные при временной нетрудоспособности или беременности в электронном виде. 

Согласно документу, при согласии граждан, больничный будет выдаваться в виде электронного документа, который в больнице будут заверять квалифицированной электронной подписью. После этого все необходимые для компенсации данные будут передаваться по электронной информационной системе страховщикам. При этом больничные, оформляемые на бумаге, также остаются действительны.

Н. Вильданов, 02.05.2017, 09:10
Тэги: Политика, Владимир Путин
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Комментарии

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Горожанин02 мая 2017, 09:31
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