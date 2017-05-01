В Татарстане потеплеет до 27 градусов тепла

До 27 градусов тепла поднимутся 2 мая столбики термометров в Татарстане, сообщает Гидрометцентр.
На территории РТ также ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15−16 м/с.
В Казани днем потеплеет до 25 градусов.
До 27 градусов тепла поднимутся 2 мая столбики термометров в Татарстане, сообщает Гидрометцентр.
На территории РТ также ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15−16 м/с.
В Казани днем потеплеет до 25 градусов.
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