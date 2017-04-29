В Казани на митинг профсоюзов пришло свыше 5 тысяч человек

В Казани на площади у театра им. Камала сегодня прошел первомайский митинг профсоюзов, в мероприятии под лозунгом «За достойную работу, зарплату, жизнь» приняли участие свыше 5 тыс. человек.

Для профсоюзных активистов на импровизированной сцене был организован концерт: на площади выступили творческие коллективы Татарстана и самодеятельные артисты предприятий РТ.

Гостями митинга стали вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев и депутат ГД РФ от РТ Ольга Павлова.

Митинг завершился запуском в небо стаи белых голубей.