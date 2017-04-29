В Татарстане нашли мертвым парня, пропавшего 8 марта

В Нижнекамском районе в лесу в городском поселке Красный Ключ нашли мертвым 29-летнего парня, который пропал на 8 марта, об этом сообщили в соцсетях, информацию ProKazan.ru подтвердили в правоохранительных органах.

Парень пропал после того, как возвращался домой к супруге от матери. У погибшего остался маленький ребенок.

Видимых признаков насильственной смерти полицейские на теле погибшего не нашли, тело отправлено на экспертизу. Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.