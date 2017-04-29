В мае в сотнях домах Казани отключат горячую воду: стал известен список

Массовые отключения горячей воды проходят ежегодно в межотопительный период

График проведения ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей ОАО «Казэнерго» на 2017 год, в соответствии с которым будут проводиться отключения горячего водоснабжения в Казани, был опубликован на официальном потале мэрии города.

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Вахитовский энергорайон

10.05 – 23.05 Котельная Заслонова, 26 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Заслонова, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 40, А.Еники, 4/2.

10.05 – 23.05 Котельная Калинина, 1 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Волкова, 7/29, Тихомирнова, 1, 7, 11, Калинина, 5, 6;

школы: школа №5 - Волкова, 3;

прочие: гостиница «Сулейман» - Петербургская, 55.

10.05 – 23.05 Котельная Н.Ершова, 8 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Вишневского, 3, 11, 11а, Ершова, 8, Зинина, 1, 3, 5, 7, 9, 20, Шмидта, 29, 33, 3/15;

детсады: д/с №312 – Шмидта, 36;

здравоохр.: больница КФУ – Шмидта, 31, детская поликлиника – Шмидта, 30;

прочие: КФУ учеб. - Товарищеская, 5.

10.05 – 30.05 Котельная Н.Ершова, 8 (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Зинина, 20.

10.05 – 23.05 Котельная Товарищеская, 21 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Достоевского, 78, Н.Ершова, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ);

детсады: д/сад №255 – Шмидта, 48а;

прочие: реабилитационный центр «Здравушка» - Шмидта, 48б.

10.05 – 30.05 Котельная Товарищеская, 21 (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Достоевского, 78, Н.Ершова 30, (общежитие КНИТУ-КАИ);

детсады: д/сад №255 - Шмидта 48а;

прочие: реабилитационный центр «Здравушка» - Шмидта, 48б.

10.05 – 30.05 Котельная Муштари, 11 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Маяковскго, 12, Муштари, 11а;

здравоохр.: РКБ-2 – Муштари, 11, поликлиника «Республиканская клиническая офтальмологическая больница»;

прочие: учр-е по хоз.обслуживанию профсоюзов - Муштари, 9, адм. КГМА - Муштари, 11.

10.05 – 30.05 Котельная Маяковского, 26 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Маяковского, 19, 30, Муштари, 15 литер А, 19, Некрасова, 38, 28, Щапова, 10, 12, 14/31, 20;

прочие: Росгосстрах - Некрасова, 32А, ТИСБИ - Муштари, 11/43,13, гостиница – Маяковского, 30.

10.05 – 23.05 Котельная Пушкина, 38 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Галактионова, 16, Пушкина, 32 (общежитие КФУ-КГПИ), 32а (общежитие КФУ-КГПИ);

школы: гимназия №3 – Горького, 16/7;

прочие: Горького, 8/9 - адм. здание ГЖФ при Президенте РТ, Пушкина 20 - офисный центр «Белый медведь», Горького, 10А - стадион «Динамо», Галактионова, 24 - ЦДТ им.Алиша, Горького, 10 - национальный музей РТ (музей им.М.Горького).

10.05 – 30.05 Котельная Пушкина, 38 (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

прочие: Пушкина 20 - офисный центр «Белый медведь».

24.05 – 06.06 Котельная А.Еники, 25 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Бойничная, 3, 5, 8, 10, Вишневского, 49, 49а, 49б, 55, 57, 59, 61, А.Енеки, 1/51, 2/53, 3, 5, 17, Товарищеская, 30 (общежитие КНИТУ-КАИ), 30а (общежитие КНИТУ-КАИ), 32 (общежитие КНИТУ-КХТИ ), 32а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 40б (общежитие КНИТУ-КХТИ), 34, Рабочей молодежи, 9, 11, 22, Центральная, 35, 39;

школы: школа №98 - А.Еники, 23.

24.05 – 13.06 Кот. А. Еники, 25 (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Рабочей молодежи, 9, 11, 22, Центральная, 35, 39, А.Енеки, 1/51, 3, 5, Вишневского, 49, 49а, 49б;

школы: школа №98 - А.Еники.

19.07 – 08.08 Котельная Товарищеская, 27 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Пугачева, 45, 45а, 47, Товарищеская, 31а (общежитие КНИТУ-КХТИ), 31б (общежитие КНИТУ-КХТИ), Латыпова, 34, Хороводная, 50.

10.07 – 30.07 Котельная Бутлерова, 49 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Горького, 34 (общ МУП «Водоканал»), Чехова, 6г;

здравоохр.: клиника КМУ урология №1, №2 – Бутлерова, 47, КМУ - детская клиника Меньшикова – Толстого, 4, Кожвендиспансер – Толстого, 4, Баклаборатория кожвендиспансера – Толстого, 4, КМУ - роддом им.Груздева – Толстого, 4;

прочие: К.Маркса, 74 - спорткорпус КФУ, учебный корпус КГМУ - Бутлерова, 49.

10.07 – 30.07 Котельная Зеленая, 1 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Толстого, 1, 5/28, Зеленая, 2 (общежитие КГАСУ), Волкова, 19, 25, 26, 31, 55/21, 60/12, Калинина, 10, 19 (общежитие КГАСУ) ), 37, 52, 60, 69, Айвазовского, 5, 14, 16, Х.Атласи, 9, 15, 26, Вишневского, 22, Лесгафта, 3, 6, Чехова, 51, 53, 57, Ульянова-Ленина, 67/2, Муштари, 4, Курашова, 20, Щапова, 43;

детсады: д/сад №136 – Волкова, 69;

школы: школа №131 - Бутлерова 54, спортзал школы №18 - Муштари, 6;

здравоохр.: КФУ - Детская клиника Лепского – Волкова, 18;

прочие: спорткомплекс «КГАСУ» - Зеленая, 1а, гостиница «Park Inn Kazan» - Лесгафта, 7, гостиница «Корона», АН «Касабланка» - Овражная, 35, Сбербанк - Бутлерова, 44, Айвазовского, 3, национальный музей РТ (музей им.Ленина) – Ульянова-Ленина, 58.

10.07 – 23.07 Котельная Чехова, 3б (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

здравоохр.: КФУ – Ершова, 2, КФУ - Вишневского, 2а; лабораторный корпус СПИД -Вишневского, 2а, Станция скорой медицинской помощи – Чехова, 3;

прочие: ООО «Парк-Хауз» - Ершова, 2/1.

10.07 – 30.07 Котельная Большая Красная, 55 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Большая Красная, 61, 65, К.Маркса, 47;

прочие: адм. КНИТУ-КАИ – Большая Красная, 55, интернат хорового училища – Большая Красная, 66.

10.07 – 23.07 Котельная Жуковского, 21 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Жуковского, 21, 26, К.Маркса, 39, 48, Малая Красная, 3, 6, 13, 11/1, 12а, Пушкина, 78а;

школы: школа №116 - Жуковского, 18, Казанская Государственная консерватория Жуковского, 14;

здравоохр.: КФУ: Гинекологическая клиника – Большая Красная, 51, КФУ: Роддом – Большая Красная, 51;

прочие: Большая Красная, 38 - казанская государственная консерватория, Пушкина, 64 - ГБКЗ, К.Маркса, 33 - Столичная ратуша, Пушкина, 37 - Министерство финансов РТ, Пушкина, 66 - Министерство культуры РТ, Пушкина, 68 - Счетная палата РТ, Пушкина, 72 - Верховный суд РТ, Пушкина, 86 – НКЦ «Казань», пл.Свободы, 1 - Госсовет РТ, Кабмин РТ, Большая Красная, 39 - Следственный комитет.

По адресу Пушкина, 72 (Верховный суд РТ) отключение продлится до 30.07 в связи с проведением замены трубопроводов отопления.

19.06 – 09.07 Котельная Моторная, 43 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Дачная, 1, 3, 5, 7, 9, Магаданская, 18а, 18б, Маршальская, 25, 25а, Моторная, 31а, 49а, 49б, Грибоедова, 10;

детсады: д/сад №102 – Дачная, 1;

школы: школа №14 – Братская, 2;

здравоохр.: филиал поликлиники № 7 – Дачная, 7.

01.08 – 21.08 Котельная Катановский переулок, 3 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Бутлерова, 20а, 21, Маяковского, 4, 5, 6, 9/8, 11 (общежитие КГМУ), Ульянова-Ленина, 23, 57/2;

детсады: д/сад №189 - Ульянова-Ленина, 27;

школы: кадетская школа - Катановский переулок, 1;

здравоохр.: офтальмологическая больница - Бутлерова 14, стоматологическая. поликлиника КГМУ - Бутлерова, 16, рРеспубликанская стоматполиклиника - Бутлерова, 16 л.Д;

прочие: профсоюзные курсы - Бутлерова, 30.

01.08 – 21.08 Котельная Чехова, 36 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Вишневского, 8, 10, 12, 14, Достоевского, 40/11, 44/6, 53, Лесгафта, 21, 28, 28а, Шмидта, 8, Чехова, 3, 9, 31, Волкова, 70;

детсады: д/сад №34 – Волкова, 72;

школы: школа №96 – Достоевского, 51;

здравоохр.: психоневрологическая больница – Волкова, 80, КФУ - женская консультация №2 – Достоевского, 44/6;

прочие: гостиница «Булгар» - Вишневского, 21, Чехова, 2 - рынок, Достоевского 35 –КЗИО («Казгражданпроект»), Лесгафта, 33 - Вахитовский районный суд - Управление судебного департамента, ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста России.

01.08 – 14.08 Котельная Лобачевского, 15/32 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Большая Красная, 32/15;

здравоохр.: медсанчасть МВД – Лобачевского, 13, медико-санитарная часть МВД – Лобачевского, 9/30;

прочие: баня №3 – Лобачевского, 16/34, Большая Красная, 30 - Управление Роспотребнадзора по РТ, адм. МВД - Дзержинского, 19/23; управление МВД - К.Маркса, 21, гостиница ООО «Персеида» - Театральная, 3.

10.07 – 23.07 Котельная Портовая, 3 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Девятаева, 11/1, М.Гафури, 7 (общежитие «Точмаша»), Меховщиков, 7;

детсады: д/сад №209 - М.Гафури, 4а, д/сад №63 - М.Гафури, 2а;

школы: гимназия №1 - М.Гафури, 34а;

прочие: автовокзал - Девятаева, 15, институт (ИЭУиП) - Зайцева, 15, 17, предприятие спец.курьерских перевозок при КМ РТ - Зайцева, 5.

24.07 – 06.08 Котельная Портовая, 17 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Меховщиков, 4;

детсады: д/сад №190 – Портовая, 13.

Дербышинский энергорайон

15.05 – 04.06 Котельная Каштановая, 18 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления, сетей ГВС)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Мира, 30, 32, 34, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, Парковая, 10, 12, 18, 22 (общежитие), 26, 33, Солидарности, 6, 8, 14 (общежитие), 16 (общежитие), 20, 24, 28, 32; детсады: д/сад №65 – Мира, 50, д/сад №390 – Мира, 51а, д/сад №59 – Парковая, 25а, д/сад №166 – Парковая, 29а, д/сад №11 – Мира, 22а;

школы: школа №141 – Парковая, 16, ДЮСШ – Парковая, 27а;

здравоохр.: стоматполиклиника №7 – Мира, 53;

прочие: ПАО «Ростелеком» - Парковая, 24

и объекты ГВС от котельной Липатова, 7:

ж/д: ул.Липатова, 13, 13а, 15, ул. Правды, 21,

д/сады: д/сад №11 – Мира, 22а, д/с №233 - Главная, 58 (индивид. бойлер), д/с №415 - Каштановая 6 (индивид. бойлер);

ЦТП Мира, 26а:

ж/д: Мира, 8, 12а, 16а, Начальная, 17, Советская, 7а,

здравоохр.: поликлиника №8 – Правды, 13а;

прочие: Правды 6 - гостиница «Дияр»,

ЦТП Халезова, 23а:

ж/д: Липатова, 13, 13а, 15, 15а, 17а, Правды, 21а, Халезова, 12а, 14а, Главная, 56а;

ЦТП Каштановая, 20:

детсады: д/сад №298 – Мира, 31а, д/сад №284 – Мира, 33;

прочие: Мира, 29а - магазин «Бэхетле».

22.05 – 04.06 Котельная Прибольничная, 8 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

здравоохр.: противотуберкулезный диспансер – Прибольничная, 1; прочие: психоневрологический интернат – Прибольничная, 1.

05.06 – 18.06 Котельная Кадышево (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Камала, 9, 10, 11, Зорге, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

детсады: д/сад №22 - Зорге, 6б.

05.06 – 25.06 Котельная пос. Большие Дербышки (ДДИ) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

прочие: Детский дом-интернат (4 здания) - Лесная, 1.

13.06 – 26.06 Котельная Крутушка (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Центральная, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50, частные дома - Центральная, 48, 49а, 51, 53, 55.

03.07 – 23.07 Кот. Халезова, 26 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Липатова, 25 кор.1 и 2 (общежитие стройколледжа), Халезова, 23, 26 кор.1 и 2 (общежиие стройколледжа), 19, 27, 27а, 29, 34, Мира, 36;

детсады: д/сад №76 – Халезова, 30 (ЦГВС), д/сад «Мечта» - Халезова, 23, филиал шк.№140;

школы: школа-интернат для детей сирот - Халезова, 24;

прочие: гостиница АО «ЦПКП и У» - Халезова, 26, ДШИ - Халезова, 32а.

От ЦТП Главная, 69:

ж/д: Липатова, 21, Главная, 69а;

детсады: д/сад №230 – Халезова, 20а.

17.07 – 06.08 Котельная Тополевая, 50 (гидроиспытания, текущий ремонт, замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Тополевая, 55, Липатова, 1а, 2а, 3а, 4а, Советская, 22, 22а;

детсады: д/сад №211 - Тополевая, 1, д/сад №171 - Советская, 29;

здравоохр.: детская поликлиника №13 – Советская, 22а;

и объекты ГВС от котельной Тополевая, 6:

ж/д: Вяземская, 2, 26, 27, Трудящихся, 30, Стадионная, 4, 5, 6, 7; 3-я Кленовая, 9, 23, Начальная, 9/10;

детсады: д/сад №38 – Тополевая, 9а;

школы: филиал гимназии №11 - Советская, 9а;

прочие: детско-юношеская спортшкола «Ракета» - Стадионная, 1, здание бытового и коммунального обслуживания – Мира, 7, 13, УФМС России по РТ - 3-я Кленовая, 23а.

17.07 – 30.07 Котельная Агрызская, 61 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

школы: школа №108 – Агрызская, 61.

31.07 – 13.08 Котельная Новая Сосновка (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад «Навруз» - Локаторная, 27б.

03.07 – 06.07 Котельная Чебакса (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад №154 – Школьная, 4б.

Зареченский энергорайон

10.05 – 23.05 Котельная Боевая (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Боевая, 145а, 161, 163;

здравоохр.: дневной стационар горбольницы №4 – Боевая, 161.

10.05 – 23.05 Котельная Туристическая, 53 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

школы: школа №151 – Новороссийская, 109б;

прочие: детский оздоровительный лагерь - Туристическая, 68б.

10.05 – 23.05 Котельная Музыкальная, 8, 10 (Кв. Центральный) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Деловая, 16 (общежитие порохового завода), Краснококшайская, 83;

детсады: д/сад №69 - С.Халтурина, 5а;

здравоохр.: детская городская поликлиника №4 - Лукницского,4, городская стоматология – Краснококшайская, 83, городская поликлиника №17 - 25 лет Октября, 14.

16.05 – 05.06 Котельная Железнодорожников, 19 (трасса 130-70 С (ЦТП-1, ЦТП «Итиль», ЦТП -2)) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а, Окраинная, 1, Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а, Революционная, 27, 29, 39, 41, Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40, Черемховская, 23, Красикова, 11, 13, 15, Ферганская, 7, Нижняя, 8, 15;

детсады: д/сад №62 – Железнодорожников, 29, д/сад №125 – Революционная, 47а, д/сад №417 – Красикова, 9, д/сад №88 - Я.Юдина, 1;

прочие: Управление МВД - Ильича, 28.

16.05 – 05.06 Котельная Железнодорожников, 19 (трасса 130-70 С (ЦТП-1, ЦТП «Итиль», ЦТП -2)) (замена теплотрассы)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Бирюзовая, 1а, Революционная, 39, 41, Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40, Черемховская, 23, Красикова, 11, 12, 13, 15, Ферганская, 7;

детсады: д/сад №417 - Красикова, 9, д/сад №88 - Я.Юдина, 1.

16.05 – 05.06 Котельная Железнодорожников, 19 (трасса 130-70 С (ЦТП-1, ЦТП «Итиль», ЦТП -2)) (замена трубопроводов отопления и ГВС)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Железнодорожников, 15, 17, 19, 19а, Окраинная, 1, Бирюзовая, 1а, 7, 8, 9, 15, 15а, Революционная, 27, 29, 39, 41, Ильича, 19/43 к. 1, 2, 3, 21/8, 28, 38а, 40, Черемховская, 23, Красикова, 11, 13, 15, Ферганская, 7, Нижняя, 8, 15;

детсады: д/сад №62 – Железнодорожников, 29, д/сад №125 – Революционная, 47а, д/сад №417 – Красикова, 9, д/сад №88 - Я.Юдина, 1;

прочие: Управление МВД - Ильича, 28.

25.05 – 06.06 Котельная Водников, 56 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Водников, 56.

25.05 – 07.06 Котельная Минусинская (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Минусинская, 1 корп.1, корп.2, Минусинская, 2;

детсады: д/сад №228 - Минусинская, 1а.

19.06 – 30.06 Котельная Литвинова, 55 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Литвинова, 55;

детсады: д/сад №341 – Литвинова, 51, д/сад №366 – Литвинова, 57.

10.07 – 23.07 Котельная Музыкальная, 8, 10 (Кв. Болотникова)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Ново-Светлая, 16, 16а, 18, 20;

школы: школа №137 – Окольная, 9.

13.06 – 03.07 Котельная К.Цеткин, 8/27 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

от ЦТП Большая, 2а ЦГВС:

ж/д: Большая, 2, 4, Серп и Молот, 24а, 22/1, 28;

детсады: д/сад №226 – Большая, 26;

индивидуальные бойлеры:

ж/д: Столярова, 3, 5, 7, 15, 15а, Большая, 70, 80, Широкая, 2, К.Цеткин, 9, 11, 33, Урицкого, 27, 31/53, Кызыл-Армейская, 4(УК), Мало-Московская, 14а, 26, Поселковая, 29, Иовлева, 7;

здравоохр.: роддом горбольницы №4 - Столярова, 39, филиал детской поликлиники №4 - Большая, 70;

прочие: СИЗО-2 - Большая, 98, спецприемник - Милицейская,75.

В этот же период горячее водоснабжение будет отсутствовать по адресу Широкая, 2 по причине замены теплотрассы.

30.05 – 19.06 Котельная Музыкальная, 8, 10 (Кв. Телевышка) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Окольная, 1, 3, Можайского, 11,15 корп.1 и 2 (общежитие порохового завода), 17, 19а, Горьковское шоссе, 15, Лазарева, 3, 5а, Болотникова, 9, 11/1;

детсады: д/сад №252 – Пархоменко, 20, д/сад №223 – Горьковское шоссе, 23а, д/сад №351 – Пархоменко, 2, д/сад №288 – Болотникова, 7а, д/сад №281 – Серпуховская, 24, д/сад №334 – Болотникова, 17;

здравоохр.: травмпункт городской поликлиники №17 – Можайского, 17, кожвендиспансер – Маршрутная, 7, поликлиника №17 – Лазарева, 7, клиническая больница №2 - Музыкальная, 13;

прочие: детский дом для сирот – Горьковское шоссе, 41а, профилакторий Порохового завода - Можайского, 14.

30.05 – 19.06 Котельная Музыкальная, 8, 10 (Кв. Телевышка) (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Окольная, 1, 3;

детсады: д/сад №351 - Пархоменко, 2;

23.05 – 05.06 Котельная Беломорская, 106 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Дубинина, 7, Кутузова, 8, 10, 10а, Беломорская, 106а (общежитие);

детсады: д/сад №348 – Дубинина, 2;

школы: гимназия №14 – Беломорская, 104.

21.06 – 04.07 Котельная Озеро Лебяжье (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

здравоохр.: противотуберкулезный детский санаторий пос.Юдино.

10.07 – 23.07 Котельная Окольная, 10 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

школы: школа олимпийского резерва – Горьковское шоссе, 26.

19.07 – 01.08 Котельная Привокзальная (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ЦТП-3 (ЦГВС):

ж/д: Привокзальная, 6, 8, 10;

ЦТП-4 (ЦГВС):

ж/д: Привокзальная, 31, 46, 48, 50 (инд. бойлер), 52 (инд. бойлер);

детсады: д/сад №96 – Привокзальная, 44.

02.08 – 15.08 Котельная Волжская Гавань (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад №128 «Умелые ручки» - Г.Баширова, 7.

Приволжский энергорайон

10.05 – 23.05 пос. Петровский д/сад № 79 Садовая, 10а (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

д/сады: д/сад № 79 Садовая,10а 1 д/с

12.05 – 25.05 Котельная Кояшлы (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад по ул.Чернопрудная.

15.05 – 04.06 Котельная Сыртлановой, 27 (Горки-3) (замена сетей ГВС, трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Парина, 2, 4, 4а, 6, Гарифьянова, 2, 4, 4а, 8, 10, 25, 38а, 38б, 38в, 42, Мавлютова, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 35а, 37, 39, 41, 48, пр.Победы, 15 (корп.1, 2, 3), 17, 19, Р.Зорге, 60, 60а, Сыртлановой, 4, 8, 16, 20, 21;

детсады: д/сад №194 – Гарифьянова, 30, д/сад №383 – Сыртлановой, 21а, д/сад №247 – Сыртлановой, 16а, филиал д/сада №247 - Мавлютова, 27а, д/сад №94 - пр.Победы, 19б;

школы: детская худ. школа №5 – Мавлютова, 27;

здравоохр.: стоматполиклиника – Мавлютова, 48, детская поликлиника №10 – Сыртлановой, 21, женская консультация – Мавлютова, 17а;

прочие: ДЮШС «Бассейн» - Р.Зорге, 64, спорткомплекс «Центр гимнастики» - Сыртлановой, 6, фитнес-центр - Парина, 1, профилакторий АО «КВАРТ» - Гарифьянова, 12, гостиница АО «КВАРТ» - пр Победы, 21, спортклуб «Диана» - Р.Зорге, 60, КНИТУ училище - Р.Зорге, 13а, спортивный комплекс «Зилант» - Мавлютова, 17в, подростковый клуб «Алга» - Мавлютова, 21а.

17.05 – 30.05 Котельная Якты Юл, 4 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад №320 – 1-я Елабужская, 1;

школы: школа №97 - Якты Юл, 4.

22.05 – 04.06 Котельная Спартаковская, 163 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Спартаковская, 165, 2-я Газовая, 3.

22.05 – 04.06 Котельная Академика Парина, 20а (гидроиспытания, текущий ремонт, замена сетей ГВС)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Карбышева, 61, 63 (корп.1), 63 (корп.2, Академика Парина, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, Мавлютова, 42, 40, 46, Камая, 12;

детсады: д/с №31 – Академика Парина, 20а;

школы: ДЮСШ «Приволжанин» - Академика Парина, 10;

прочие: Упр-е Пенсионного фонда РФ в Приволжском районе - Академика Парина, 16, Приволжский районный суд - Мавлютова, 50.

10.07 – 23.07 Котельная Оренбургский тракт, 130а (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Булатова, 5, Б.Урманче, 6, 8, 10;

детсады: д/сад №5 – Булатова, 7, д/сад филиал МБОУ «СОШ №35» - Булатова, 3; здравоохр.: больница МСЧ МВД – Оренбургский тракт - 132;

прочие: Центр волейбола «Санкт-Петербург» - Булатова, 1, в/ч 5598 – Оренбургский тракт, 132, учебный центр юридического института – Оренбургский тракт, 130, ООО «Сунна» прачечная – Оренбургский тракт, 130а.

10.07 – 23.07 Котельная Оренбургский тракт, 138 РКБ-1 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ЦГВС:

ж/д: Оренбургский тракт, 138 ( общежитие РКБ), 138в, 138 б, 140г, Б.Урманче 5;

здравоохр.: РКБ - Оренбургский тракт, 138, перинатальный центр ДРКБ - Оренбургский тракт, 140;

прочие: «Дом Роналда Макдоналда» - Оренбургский тракт, 140а;

индивидуальные бойлера:

ж/д: Г.Ахунова, 2, 6, 10, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, Рауса Гареева, 2, 4, Оренбургский тракт, 142 (общежитие КГМУ), Б.Урманче, 1, 9, 7 (стр. №13);

детсады: д/сад «Солнечный» - Б.Урманче, 1а, филиал д/сада №5 - Б.Урманче, 9а, д/сад - Г.Ахунова, 16а, д/сад №73 – Ахунова, 10в, д/сад №4 - Б.Урманче, 11а;

школы: школа №35 - Ахунова, 10а;

прочие: автовокзал «Южный» - Оренбургский проезд, 207.

01.06 – 14.06 Т/тр. Военный Городок №2 от котельной КЭЧ (замена сетей ГВС)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Бутырский переулок, 118, 142/1, 142/6.

01.06 – 14.06 Т/тр. Военный Городок №33 от котельной КЭЧ (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: 1, 2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 8.

13.06 – 03.07 Котельная Весенняя, 8 (реконструкция котельной)

В период проведения работ отключаются:

детсады: д/сад №139 - Давликеевкая 18а;

здравоохр.: поликлиника №3 – Рыбацкая, 2.

07.06 – 27.06 Котельная ул. Матюшинская, 7 (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

детсады: детский сад-филиал школы №100 - Лесная, 33а.

10.07 – 30.07 Котельная Ферма-2 (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

прочие: спорткомплекс, стадион КГСА «Тулпар» - Р.Гареева, 80, 76, старый спорткомлекс, гостиница «Стрела» - Р.Гареева, 78.

10.07 – 30.07 Котельная Карбышева, 62а (Горки-1) (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Братьев Касимовых, 6, Камая, 5, 8, 8а, 11, 15, 15а, 17, Карбышева, 29, 33, 35, 47/1, Мавлютова, 8/20, 14, 24;

детсады: д/сад №55 – Карбышева, 31;

школы: школа №10 - Братьев Касимовых, 14;

здравоохр.: детская городская поликлиника №11 - Карбышева 47/1;

прочие: медицинский колледж – Мавлютова, 34.

10.07 – 30.07 Котельная Карбышева, 62б (Горки-1а) (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Карбышева, 58, 58а, 60, 60а, 62, Братьев Касимовых, 6а, Камая, 10 (корп. 1, 2);

школы: школа №40 - Братьев Касимовых, 12;

здравоохр.: поликлиника №18 – Карбышева, 12, МКДЦ – Карбышева, 12а, городская больница №18 – Мавлютова, 2;

прочие: деловой центр (гостиница) «ИльМар Сити» - Карбышева, 12а, автотранспортный техникум – Карбышева, 64.

02.05 – 15.05 пос. Салмачи - Вишневка (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад №8 - ул.Чэчэк, 32.

03.07 – 16.07 Котельная Шаляпина, 25 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Качалова, 84;

детсады: д/сад №160 – Качалова, 95, филиал детского сада №160 – Спартаковская, 121.

15.05 – 04.06 Котельная Рихарда Зорге, 38 (Горки-2) (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Братьев Касимовых, 21, 22/7, 28, 36, Мавлютова, 5, 9, Р.Зорге, 13а, 24, 30а, 32 (корп.1, 2), 30, 34, Сыртлановой, 1, 7, 5, 9, 11, Гарифьянова, 9а;

детсады: д/сад №342 - Братьев Касимовых, 26а, детсад №369 – Мавлютова, 13;

школы: школа №127 – Мавлютова, 15, школа №52 - Гарифьянова, 7, АНО Международная школа – Мавлютова, 5, 3;

прочие: ООО «Бэхетле-1» - Сыртлановой, 9а.

24.07 – 06.08 Котельная Даурская, 16б (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Оренбургский тракт, 2, Даурская, 16б (общежитие Энерготехникума);

здравоохр.: женская консультация поликлиники №3 – Даурская, 16а, лечебно-диагностическая клиника КОРЛ – Даурская, 12.

31.07 – 13.08 Котельная Грань по ул.Р.Гареева, 94а ЖК «Соловьиная роща» (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Р.Гареева, 92, 94, 96, 98, 100;

детсады: д/сад №137 - Ферма-2, 98а.

Советский энергорайон

10.05 – 23.05 Котельная Аделя. Кутуя, 2 (правое крыло) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Гвардейская, 16, 16а, 16б, Красной Позиции, 3а, Гастелло, 7;

детсады: д/сад №305 – Гвардейская, 30, д/сад №305 филиал - Гвардейская, 16г;

прочие: АО «Транснефть-Прикамье» - П.Лумумбы, 20.

10.05 – 23.05 Котельная Губкина, 50 (ЦТП Зур Урам-4) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Губкина, 40а, 52а, Зур Урам, 7, 7а, 8, 10, пр.Победы, 230, 2-я Азинская, 1а, 3а, 3;

детсады: д/сад №336 – Зур Урам, 4а, д/сад №167 Зур Урам, 2.

10.05 – 23.05 Котельная Пионерская, 3а (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Заря, 3а, 5а, 6, 7а, 16, 17, Дружбы, 14, Сибирский тракт, 13;

детсады: д/сад №104 - Дружба, 3;

школы: школа-интернат №4 - Заря,11, школа №72 – Дружба, 1.

10.05 – 23.05 Котельная Отрадная, 50 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Даурская, 37, 39, Гвардейская, 59, 59а, 61, 63, Даурская, 35а, 44в, 44г, Отрадная, 48;

детсады: филиал д/сада №377 – Отрадная, 34; филиал д/сада №224 - Даурская, 48б; школы: детская художественная школа №4 – Гвардейская, 61, ДЮСШ «Олимп» - Отрадная, 42;

здравоохр.: детская поликлинника №6 – Отрадная, 38а, женская консультация – Гвардейская, 65.

10.05 – 12.05 Котельная 2-я Ново-Азинская (д/сад)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад №50 - пр.Победы, 212б.

15.05 – 17.05 пос. Вознесенское д/сад №124 ул. Нардуган (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад №124 - ул.Нардуган.

17.05 – 19.05 пос. Малые Клыки д/сад №114 ул.Большая Красная (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

детсады: д/сад №114 - ул.Большая Красная.

25.05 – 31.05 Котельная Н.Ершова, 57 (крыло Галеева) (замена трубопроводов ГВС)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Н.Ершова, 49а, 49г, Галеева,16, 12;

детсады: д/сад №352 - Галеева, 11а;

здравоохр.: детская больница №8 - Галеева, 11.

11.05 – 24.05 Котельная Космонавтов, 21а (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Космонавтов, 41, 41а, 49.

24.05 – 06.06 Котельная Аделя Кутуя, 68 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Седова, 1, 5, 7, А.Кутуя, 54, 68/1, 68/2, 88, 104;

детсады: д/сад №158 - филиал лицея №121 - А.Кутуя, 86;

школы: лицей №121 - А.Кутуя, 86.

06.06 – 13.06 Котельная Аделя Кутуя, 68 (замена трубопроводов ГВС)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: А.Кутуя, 54, Седова, 1, 5, 7.

01.06 – 14.06 Н.Ершова, 57 (крыло Сеченова) (Гидроиспытания и текущий ремонт )

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Н.Ершова, 57б, 49г, 49а, Галеева, 16, 3(общежитие техникума связи), 4, 6 (общежитие КГМА), П.Алексеева, 7а, Сибирский переулок, 1, 7;

детсады: д/сад №349 - Н.Ершова, 55в, д/сад №290 – Новаторов, 4а, д/сад №352 - Галеева, 11а;

здравоохр.: ФГУЗ Центр гигиены - Сеченова, 13, роспотребнадзор - Сеченова, 13а , детская больница №8 - Галеева, 11;

прочие: банковская школа - Н.Ершова, 63, адм. здание ТатНИИнефтемаш - Н.Ершова, 61, Таттелеком - Н.Ершова, 55в, 55е, 57, «Волга капитал» - Н.Ершова, 55в, техникум связи - Галеева, 3а.

01.06 – 14.06 Котельная Высотная, 30 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Латышских Стрелков, 2а, 10а, 12а, 14, 2-я Даурская, 2, 4 (общежитие кооперативного техникума), 4 (корп.2, 3, 20, 20а, 22, 22а, 24а, Отрадная, 5, 9;

детсады: д/сад №328 - Латышских Стрелков, 4а, д/сад №280 - 2-я Даурская, 19а;

школы: школа №86 – Даурская, 26, детский центр творчества «Танкодром» - Латышских Стрелков, 12;

прочие: Институт экологии - Даурская, 28, педагогический колледж - Даурская, 30а, Кооперативный институт - Даурская, 32а.

01.06 – 14.06 Котельная Аделя Кутуя, 2 (левое крыло) (гидроиспытания и текущий ремонт

В период опрессовки отключаются:

ж/д: А.Кутуя, 2/17 (общежитие КФУ), 2б (общежитие КФУ ), 8, 9, 16, Гвардейская, 32 (общежитие КФУ), Красной Позиция, 2а (общежитие КФУ ), 6 (общежитие КФУ), 6а (общежитие КФУ);

детсады: д/сад №293 - А.Кутуя, 2а, д/сад №150 – Гвардейская, 32а, д/сад при прогимназии №29 - Красной Позиции, 8;

школы: прогимназия №29 - Красной Позиции, 11а, школа №111 - А.Кутуя, 4а;

здравоохр.: поликлиника №1 – Кирпичная, 7.

14.06 – 21.06 Котельная Аделя Кутуя, 2 (левое крыло) (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: А.Кутуя, 2/17 (общежитие КФУ), 2б (общежитие КФУ ), 8, 9, 16, Гвардейская, 32 (общежитие КФУ), Красной Позиции, 2а (общежитие КФУ ), 6 (общежитие КФУ), 6а (общежитие КФУ);

детсады: д/сад №293 - А.Кутуя, 2а, д/сад №150 – Гвардейская, 32а, д/сад при прогимназии №29 – Красной Позиции, 8;

школы: прогимназия №29 – Красной Позиции, 11а, школа №111 - А.Кутуя, 4а;

здравоохр.: поликлиника №1 – Кирпичная, 7.

07.06 – 20.06 Котельная Космонавтов, 12 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Космонавтов, 6а, 10, 38, 39б, 40, 42, 42а, 42б, 44, 51, 55, П.Лумумбы, 49, 50, 56, 58, 57, 62, 64, 62а, А.Камалеева, 1;

прочие: Управление МВД России по г.Казани - П.Лумумбы, 52.

15.06 – 28.06 Котельная Олонецкого, 5 и Котельная Журналистов, 28 (крыло Журналистов) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Губкина, 31, 31а, 37, 37а, 39/1, Зур Урам, 42, Каспийская, 33, Журналистов, 2, 6, 30, 14;

детсады: д/с №327 - Олонецкого, 75;

здравоохр.: кожвендиспансер - Губкина 39/1.

28.06 – 05.07 Котельная Олонецкого, 5 и Котельная Журналистов, 28 (крыло Журналистов) (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Журналистов, 2, 6, 30, 14.

21.06 – 04.07 Котельная Николая Ершова, 80 (Квартал-29) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Н.Ершова, 78, 80, Космонавтов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Губкина, 2;

детсады: д/сад №253 - Н.Ершова, 78а, д/с №199 - Губкина, 14а, д/с 235 - Губкина, 2а;

школы: лицей №121 - Космонавтов, 19.

04.07 – 11.07 Котельная Николая Ершова, 80 (Квартал-29) (замена трубопроводов ГВС)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Космонавтов, 5, 7, 9;

детсады: д/с №199 - Губкина, 14а, д/с 235 - Губкина, 2а;

школы: лицей №121 - Космонавтов, 19.

06.07 – 12.07 Котельная Сибирский тракт, 31 (замена сетей ГВС)

В период проведения работ отключаются:

здравоохр.: Сибирский тракт, 31а (морг).

22.06 – 05.07 Котельная Рихарда Зорге, 1 (крыло Гвардейская) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Гвардейская, 56, 58, Карбышева, 6, 2, Отрадная, ;

детсады: д/сад № 377 – Отрадная, 24а, д/сад №224 – Даурская, 15.

28.06 – 11.07 Котельная Гвардейская, 33 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Толбухина, 5, 3, 19, 15, 15 к.2;

детсады: д/сад №100 – Кирпичная, 2а, д/сад №293 – Авиахима, 5, д/сад №259 – Гвардейская, 46а;

школы: школа №93 – Красной Позиции, 37а.

06.07 – 19.07 Котельная Аделя Кутуя, 39 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Шуртыгина, 8, 11, 11а, 22, 24, 32, Волочаевская, 8, А.Кутуя, 35, 44, 44а, 46, 48, 48а, 50/9, Гвардейская, 35, П.Лумумбы, 28а, Спортивная, 33, С.Разина, 48, Гастелло, 18, 20, Волочаевская, 4, 6;

прочие: гостиница «Гвардейская» - Гвардейская, 35, военный комиссариат - Аэропортовская, 1, администрация Советского района – Шуртыгина, 1, Востокстройинвест - Шуртыгина, 3, Татмелиорация - Гвардейская, 15, КРК - Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр - Н.Ершова, 54.

19.07 – 26.07 Котельная Аделя Кутуя, 39 (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Шуртыгина, 8, 11, 11а, 22, 24, 32, Спортивная, 33, Волочаевская, 4, 6, 8, Гастелло, 18, 20, А.Кутуя, 35, П.Лумумбы, 28а;

прочие: военный комиссариат - Аэропортовская, 1, администрация Советского района - Шуртыгина, 1, Востокстройинвест - Шуртыгина, 3, Татмелиорация - Гвардейская, 15, КРК - Гвардейская, 11а, Казанский кооперативный институт - Н.Ершова, 58, лечебно-диагностический центр - Н.Ершова, 54.

12.07 – 25.07 Котельная Губкина, 108 (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Космонавтов, 11а, 11б, 29б, 29в, 43, Губкина, 30а, 30б, 30в, 30г, 25а (общежитие МВД);

школы: школа-интернат №6 – Космонавтов, 29/39.

13.07 – 26.07 Котельная Рихарда Зорге, 1 (крыло Карбышева) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Курчатова, 2, 17, Карбышева, 36/2;

детсады: д/сад №330 – Карбышева, 15а, филиал д/сада №330 - Зорге, 1б, д/сад №316 – Карбышева, 44;

школы: школа №79 - Р.Зорге, 1а;

здравоохр.: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а, поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.

18.07 – 02.08 Котельная Рихарда Зорге, 1 (крыло Карбышева) (замена трубопроводов отопления)

В период проведения работ отключаются:

здравоохр.: детская больница №4 - Р.Зорге, 2а; поликлиника №1 - Р.Зорге, 25а.

27.07 – 09.08 Котельная Октябрьский городок (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Искра, 1/151, Космонавтов, 6в, Н.Ершова, 1/150, Октябрьский городок, 1/149, 1/162;

прочие: медсанчасть авиапредприятия - П.Лумумбы, 45.

08.08 – 21.08 Котельная Курчатова, 5 (Танкодром-2) (гидроиспытания и текущий ремонт)

В период опрессовки отключаются:

ж/д: Латышских Стрелков, 23(общежитие мед.колледжа), 23(общежитие пед.колледж), 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 39, 41;

детсады: д/сад №333 – Комарова, 22, д/сад №46 – Курчатова, 5а, д/сад №332 – Курчатова, 10а, д/сад №332 – Курчатова, 14а;

школы: гимназия №8 – Латышских Стрелков, 15, школа №90 – Комарова, 12;

прочие: управление МВД - Курчатова, 7а.

17.08 – 23.08 Котельная Курчатова, 5 (Танкодром-2) (замена трубопровода отопления)

В период проведения работ отключаются:

ж/д: Латышских Стрелков, 25а, 27, 29, 31, 33, 39;

детсады: д/сад №333 - Комарова, 22.

24.08 – 29.08 Котельная Курчатова, 5 (Танкодром-2) (замена трубопровода отопления)

В период проведения работ отключаются:

детсады: д/сад №332 - Курчатова, 10а;

школа: гимназия №8 – Латышских Стрелков, 15.