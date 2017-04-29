В Казани участницу акции с подачей обращений Путину арестовали на 10 суток

В Казани накануне Вахитовский суд города арестовал на 10 суток заместителя председателя казанского отделения «Открытой России» Дарью Кулакову. Об этом в Facebook сообщила координатор «Открытой России» Мария Баронова.

По ее словам, Кулакова во время акции собирала в коробку письма-обращения к президенту России Владимиру Путину, но уже в конце акции к ней подошли сотрудники Росгвардии и отвезли в отделение ФСБ. Позже арестовали и другую активистку Ляйсан Исмагилову. Она получила 36 часов обязательных работ.

Дарью Кулакову арестовали по статьям "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" и "нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга".

Кулакова подала жалобу на арест, сегодня ее рассмотрит Верховный суд Татарстана.

Отметим, что всего в ходе акции «Надоел» к приемной президента России в Казани пришли около десятка человек со своими обращениями к Владимиру Путину. Сотрудники приемной вынесли к дверям ящик для писем, в который обращения были опущены.

Ранее в прокуратуре и МВД Татарстана заявили о незаконности акции с массовой подачей обращений, так как "призывы к участию и участие граждан в указанной акции имеют признаки несогласованного публичного мероприятия, поскольку для его проведения необходимо положительное решение исполкома".

При этом в Казани несколько дней расклеивали листовки с призывами всем недовольным массово выйти на улицу и передать требования Путину в его приемную в Казани, также на листовках были нарисованы карты с местоположением приемной.