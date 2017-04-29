В Татарстане у Путина попросили сохранить статус президента республики

Об этом говорится в делегации съезда народов Татарстана

Делегаты III съезда народов Татарстана, который прошел в Казани 22 апреля, попросили сохранить для главы республики наименование "президент", оОб этом говорится в резолюции съезда, которая была опубликована 29 апреля.

- Учитывая мнение многонационального народа Татарстана, а также положительно зарекомендовавшую форму организации высшей государственной власти в республике, сохранить наименование должности Президент Республики Татарстан, - сказано в документе.

В связи с истечением срока "Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти Татарстана" в документе предлагается "поручить органам госвласти РФ и Татарстана проработать формы урегулирования возникающих вопросов, касающихся разграничения полномочий между федеральным центром и Татарстаном".

Принимавший ранее участие в съезде экс-президент Татарстана Минтимер Шаймиев заявил о том, что договор о разграничении предметов ведения и полномочий между РФ и РТ может быть продлен без внесения каких-либо изменений.

Последний, второй по счету договор, был подписан десять лет назад, его срок действия кончается летом 2017 года

Напомним, ранее сообщалось о том, что в новый договор России и Татарстана может быть включен пункт о сохранении поста президента региона. Таким образом, в Татарстане предлагают сформулировать новый закон, чтобы решить этот вопрос в пользу сохранения важного с точки зрения имиджа региона поста президента республики.

Отметим, что сейчас Рустам Минниханов является единственным из глав регионов, который сохранил пост президента.