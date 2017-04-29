В Казани водитель «Лады» чудом выжил при столкновении с трамваем

Сегодня утром в районе Южной трассы в Казани нетрезвый водитель легковушки столкнулся с трамваем, сообщают пользователи социальных сетей.

В результате столкновения автомобиль лихача разбит вдребезги, сам водитель остался цел и невредим. Как пошутил автор фото: "Пьяному и море по колено".

Из-за ДТП движение трамваев на этом участке пути было временно остановлено. До тех пор, пока не убрали с путей поврежденный автомобиль.