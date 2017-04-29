В Казани грузовик потерял на дороге гигантскую бочку

Водители, чей путь пролегал сегодня через перекресток улиц Ленинградская и Максимова, стали свидетелями необычного зрелища. Прямо посреди проезжей части валялся торговый павильон в виде гигантской бочки, сообщает телеканал "Эфир-24".

Очевидцы предположили, что бочка упала с перевозившего ее грузовика при транспортировке.

Сотрудники полиции откатили павильон на тротуар. Владельцев пропажи на тот момент найти не удалось, хотя точно такой же павильон стоит на противоположной стороне дороги.

При падении бочка повредилась, так что владельцу придеться потратиться и на ее ремонт.