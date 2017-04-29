Во время тестового матча на «Казань Арене» ожидают 25 тысяч болельщиков

17 мая руководство стадиона "Казань- Арена" ожидает на тестовом матче 29-го тура чемпионата России по футболу между казанским "Рубином" и московским ЦСКА около двадцати пяти тысяч болельщиков. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор стадиона.

- Этот матч у нас будет с ЦСКА, поэтому, я думаю, что минимум 25 тысяч человек должны прийти, - рассказал Радик Миннахметов. - Главное, чтобы погода была хорошая.

Сейчас на "Казань Арене" вовсю идет подготовка к предстоящим матчам Кубка Конфедераций. Здесь увеличивают количество необходимого оборудования и устанавливают дополнительную мебель. Готовность некоторых служб стадиона проверять уже на матче с "Тереком", который состоялся 26 апреля.

Напомни, вход на стадион "Казань-Арена" 17 мая на матч между "Рубином" и ЦСКА по паспортам болельщиков Кубка конфедераций будет бесплатным. При получении паспорта будет вручен бесплатный билет на матч.