В Казани телефонный террорист совершил «вооруженное нападение» на кафе в городе

Сегодня ночью в дежурную часть Казани поступил звонок от неизвестного мужчины, который рассказал, что проходил мимо ночного кафе быстрого питания на Сибирском тракте и стал свидетелем того, как на торговую точку совершено вооруженное нападение.

Как сообщает телеканал "Эфир 24", экипажи полиции прибыли на место предполагаемого происшествия в считанные минуты.

Продавцы в кафе визиту полицейских удивились. Они пояснили, что ни о чем подобном не знают.

Полицейские попытались дозвониться до "очевидца" вооруженного ограбления, но тот не брал трубку. Сейчас следователи будут выяснять: был ли это неудачный розыгрыш или кто-то решил подпортить репутацию заведения. Ведутся поиски "телефонного террориста".