Среди татарстанских министров больше всех в 2016 заработал министр экономики Артем Здунов

А доход министра спорта Владимира Леонова упал в три раза

Кабинет министров Татарстана отчитался о доходах за 2016 год. Самый большой доход задекларировал министр экономики Артем Здунов, сообщает "Инказан".

Министр экономики Артем Здунов, согласно поданной декларации, заработал 8,5 млн рублей, а супруга "всего" 537,8 тысяч. У чиновника появились в индивидуальной собственности 2 земельных участка, площадью 1197 кв.метров и 2668 квадратов. Это в довесок к имеющимся объектам недвижимости: дому в 162,9 квадратов, 1/3 доле в квартире 65,4 кв.метров, четверти в квартире в 148,1 квадратов (остальными долями владеют жена и двое несовершеннолетних детей) и двум парковочным местам.

Доход главы минздрава РТ Аделя Вафина составил 3,58 миллиона рублей, сократившись, по сравнению с позапрошлым годом, с 6,4 миллионов. Супруга в прошлом году заработала 7,8 миллиона рублей, увеличив доход более чем в 2 раза. Она, судя по декларации, за прошлый год сменила автомобиль - с Audi на Mercedes-Benz.

Доход министра по делам молодежи и спорту Татарстана Владимира Леонова сократился более чем в 3 раза - с 10,5 млн рублей в 2015 году до 3 млн рублей в прошлом. В позапрошлом году супруги, судя по декларации, продали имущество. Доход супруги составлял 74 млн рублей. В 2016 году жена Леонова задекларировала 418,7 тысяч рублей.

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов, нарастивший доход с 2,97 до 4,1 млн рублей, избавился от принадлежавшего ему земельного участка в 159 кв.метров и доли 1/2 в дачном доме. Сейчас он владеет только 1/2 доли в квартире, площадью в 109,6 кв.метров.

Напомним, жена президента Татарстана заработала в 313 раз больше мужа в 2016 году - более 2 миллиардов рублей.