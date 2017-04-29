Тоннель в казанском зоопарке построят за 59 млн и завершат лишь к декабрю 2017 года

Он будет декорирован панелями из фанеры с изображениями животных

"Главинвестстрой" разместил тендер на строительство тоннеля Казанского зооботанического сада, который обойдется в 59 млн рублей.

В документах, приложенных к госзаказу, сказано, что работы должны быть завершены до 30 декабря 2017 года. Эскизный проект тоннеля разработали специалисты "Татинвестгражданпроекта".

Уже сейчас можно увидеть, подземный переход между старой и новой частью казанского зоопарка будет декорирован панелями из фанеры с изображениями животных — фламинго, льва, медведя, африканского слона и верблюда.

Напомним, новая часть зоопарка вместе с "Рекой Замбези" должна быть готова к августу 2016 года. Помимо этой части, там разместятся "Озеро Байкал", "Река Уссури".