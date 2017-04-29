В Татарстане спасатели сняли с отколовшейся льдины на Каме бабушку с внуком и трех рыбаков

Несмотря на то, что в Татарстане установилась плюсовая температура, пятеро рыбаков в Менделеевском районе решили заняться подледным ловом на Каме. В результате льдина оторвалась от берега и горе-рыбаки были вынуждены обратиться за помощью к спасателям.

Когда сотрудники МЧС России по РТ прибыли на место происшествия, льдину с рыбаками уже унесло на расстояние 500 метров от берега. На этом участке ширина Камы составляет около 5 километров, а глубина - до 14 метров.

На воду спустили 3 лодки, которые направились к рыбакам. Спасатели рисковали, так как из-за сильного течения приходилось лавировать между более мелкими льдинами. К тому моменту, когда они добрались до рыбаков, льдина уменьшилась в размерах до площади 20 на 50 метров.

Спасатели доставили всех пятерых на берег. Рыбаки оказались жителями Удмуртии. Среди них оказалась женщина и 13-летний подросток.