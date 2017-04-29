В Кировском районе Казани сгорело еще одно заброшенное здание

Вечером 29 апреля вспыхнул пожар в здании, расположенном по адресу Димитрова, дом 3 в Кировском районе города. Очевидцы вызвали пожарных, которые приступили к тушению открытого огня.

Площадь пожара составила "всего" 100 квадратных метров, но из-за того, что отблески огня отражались на клубах дыма, казалось, что она больше.

В ГУ МЧС России по РТ сообщили, что в 21.41 удалось ликвидировать открытое горение в двухэтажном доме. Как выяснилось, загорелось заброшенное здание бывшего общежития.

Для тушения огня было задействовано шесть автоцистерн. Кроме того, на кровлю вывели два автоматических коленчатых подъемника и автолестницу.

По данным пожарных, обошлось без пострадавших.