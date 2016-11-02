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СМИ: прокуратура РТ проверит жалобы клиентов «Тимер банка» о переводе денег в «ТФБ Финанс»

СМИ: прокуратура РТ проверит жалобы клиентов «Тимер банка» о переводе денег в «ТФБ Финанс»
16+
Фото: скриншот

Прокуратура Татарстана начала проверку по жалобам клиентов «Тимер банка» касательно возможного перевода их денег в инвестиционную компанию «ТФБ Финанс» - «дочки» обанкротившегося Татфондбанка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

- Обращения вкладчиков «Тимер банка» зарегистрированы. По результатам проверки будут даны ответы и решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре РТ.

Так, по данным ведомства, данные жалобы не связаны с деятельностью банка, они касаются деятельности сотрудников «Тимер банка», которые рекомендовали гражданам перевести деньги в «ТФБ Финанс».

- Изначально клиенты планировали оформить денежные средства как вклад в Тимер банке, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось,что должностных лиц «Тимер банка» попросили привлечь к уголовной ответственности. С заявлением в МВД по РТ о проведении проверки обратился представитель Координационного совета пострадавших клиентов Татфондбанка и «Интехбанка» Дмитрий Бердников.

Ситуация в банковской сфере РТ обострилась после того, как с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 29.04.2017, 16:33
Тэги: Крушение Татфондбанка
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