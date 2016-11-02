Президент РТ о программе капремонта поликлиник: «Каждый объект будет приниматься жестко»

В 2017 году капремонту подлежат 75 поликлиник в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что в ходе реализации программы капитального ремонта поликлиник от строителей ожидается качественная работа, а каждый объект будет приниматься «очень жестко». Об этом он напомнил сегодня в ходе совещания в доме правительства РТ, передает пресс-служба главы республики.

- Данные учреждения выполняют социально важные функции. Программа коснется более 3 млн. человек, получающих медицинское обслуживание. Мы установили единый стандарт, которого необходимо придерживаться. Нужно детально прописать все объекты и приступать к строительным работам, - сказал Минниханов.

Так, в 2017 году капремонту подлежат 75 поликлиник в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

Кроме того, Рустам Минниханов напомнил и о жестких сроках сдачи домов в ЖК «Салават Купере» и ЖК «М-14». На следующей неделе в «Салават Купере» планируется сдать дом 10-5 (5-7 мая). Также завершается строительство очередного объекта в ЖК «М-14».

- Поступает много обращений от жителей по этим комплексам. Поэтому необходимо каждый день посещать строительные площадки, контролировать ход работ. Никаких препятствий для сдачи быть не должно: деньги есть, всё есть. Не забывайте общаться с населением, разъяснять ситуацию по конкретным домам, - добавил президент.