Президент Татарстана вышел на субботник в парк Победы и высадил саженцы сирени

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в общегородском субботнике в парке Победы и высадил несколько саженцев сирени. Фотографии с субботника глава республики опубликовал в своем Instagram.

Самый юный участник субботника! Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Апр 29 2017 в 1:25 PDT

Сания апа Курмакаева. Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Апр 29 2017 в 1:09 PDT

Напомним, в общегородском субботнике приняли участие также сотрудники Исполкома во главе с мэром Казани Ильсуром Метшиным.