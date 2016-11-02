В Зеленодольске заложили сторожевой корабль для пограничной службы ФСБ России

Судно разработано полностью по требованиям морских пограничников

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького заложили второй серийный корабль проекта «Океан» для пограничной службы ФСБ России, передает пресс-служба завода.

Представители завода отмечают, что сторожевой корабль проекта «Океан» является первым в истории новой России боевым судном, который разработан полностью по требованиям морских пограничников.

- Корабль может участвовать как в боевых, так и спасательных операциях. Он может развивать скорость в 21 узел и плавать автономно в течение 60 суток, - говорится в сообщении.

Также сегодня на заводе имени А.М. Горького ведется строительство еще одного корабля проекта 22100 «Океан», который был заложен в июне 2015 года.