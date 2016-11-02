В Казани капитально отремонтируют детскую поликлинику №10

На ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей

В Казани в этом году капитально отремонтируют филиал детской городской поликлиники №10 по улице Сыртлановой, сообщает пресс-служба мэрии города.

- За 34 года здание еще ни разу не ремонтировалось. На сегодняшний день требуется ремонт практически всего – стен, потолков, коммуникаций, системы электроснабжения. Мы рады, что наши пациенты вскоре будут наблюдаться в хороших, красивых кабинетах, в комфортных условиях, да и нашим сотрудникам будет приятно работать в таком месте, - отметила главврач поликлиники Лилия Мухаметгатова.

Отметим, что на ремонт поликлиники в рамках республиканской программы выделено около 16 млн рублей.

- На эти средства отремонтируют кровлю, сети инженерно-технического обеспечения (горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения), фасад, заменят окна и проведут отделочные работы, - говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре с мэром Казани Ильсуром Метшиным главврач отметила, что 16 млн рублей лишь 10% средств выделено на мебель.

- Еще одним проблемным вопросом является отсутствие возле поликлиники парковки для пациентов и колясочной,- добавила Мухаметгатова.

В свою очередь Метшин поручил рассмотреть эти вопросы.