СМИ: в Казани за взятку задержали инспектора филиала УФСИН по РТ

В Казани за взятку с поличным задержали инспектора уголовно-исполнительной инспекции по Ново-Савиновскому району города Марата Сафиуллина. Об этом сообщает «Бизнес Online».

- Сафиуллин был с поличным задержан при получении 20 тысяч рублей от одного из бывших осужденных, вышедшего по УДО (условно-досрочное освобождение), - говорится в сообщении.

Сообщается, что взятка была необходима, чтобы подделать документы о выполнении обязательных работ бывшим осужденным. Данную информацию подтвердили и в пресс-службе УФСИН по РТ.

В настоящее время в отношении Марата Сафиуллина возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом». Сафиуллин находится под подпиской о невыезде, идет проверка.

Напомним, за последние три дня это уже третье задержание сотрудников УФСИН по РТ. Ранее были арестованы начальник ИК-3 Руслан Фаррахов и замначальника ИК-19 Рамиль Файзуллин.