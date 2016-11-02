В полиции Казани опровергли информацию о застрявшем в игровом автомате ребенке

Сообщения о застрявшем в игровом автомате 10-летнем ребенке в «Парк Хаусе» после проверки сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних не подтвердилась. Об этом рассказал начальник отдела по связям со СМИ УМВД России по Казани Рашид Хамидуллин, передает «Татар-информ».

Полицейские не обнаружили застрявшего ребенка. Не подтвердили при опросе эту информацию и сотрудники торгового центра. В полицию заявление по факту случившегося также не поступало.

Ранее «Интерфакс» сообщил о том, что мальчик застрял в торговом автомате, попытавшись достать из аппарата гаджеты и денежные купюры. В итоге ребенка удалось вытащить, сотрудники полиции забрали его, говорилось в сообщении.