Тур в Рим за 50 тысяч и поездка в Самару за 12: где отдохнут казанцы на майских праздниках

Портал ProKazan.ru узнал о самых популярных направлениях и выяснил, сколько денег хватит на путешествие

Если вы еще не решили, чем заняться на майских праздниках, мы подготовили для вас инфографику, в которой собрали информацию о самых популярных направлениях и ценах.

Согласно данным туроператоров, в список самых популярных авианаправлений у жителей столицы РТ входит Испания, Турция, Болгария, Италия, Кипр, а также несколько российских городов. В инфографике указана стоимость перелета и проживания на одного человека. Первая цифра - перелет туда-обратно с 1 по 8 мая, вторая - проживание в отеле на 7 ночей, отель 4 звезды, завтраки.

Если вы решили поехать куда-нибудь на автомобиле, к примеру, в Москву, Самару или Нижний Новгород, то на бензин и проживание в отеле 3 звезды, вам хватит около 12-18 тысяч рублей.

Еще один вариант - крузизы по Волге, стоимость на одного человека составит от 19,5 до 31,1 тысячи рублей.