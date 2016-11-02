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ПСО «Казань» собирается сделать купол стадиона в Самаре непрозрачным

ПСО "Казань" собирается сделать купол стадиона в Самаре непрозрачным
16+
Фото: Правительство Самарской области

В Самаре ПСО "Казань" предложило изменить технологию покрытия строящегося стадиона "Самара Арена". Эксперты уверены, что новый проект кардинально изменит внешний вид стадиона и увеличит нагрузку на несущие конструкции, сообщает "Самарское обозрение".

В конце марта подрядчик направил заказчику стадиона — ФГУП "Спорт-Ин" — предложение по корректировке покрытия стадиона. По планам генподрядчика, покрытие купола стадиона теперь должно состоять из ПВХ-мембраны, теплоизоляционных плит, пароизоляционной пленки и профнастила.

В проектных организациях считают, что это предложение негативно отобразится на облике арены. Купол стадиона станет непрозрачным, что испортит его вид.

ProGorodSamara.ru отмечает, что сейчас на стройплощадке стадиона начали собирать новый кран грузоподъемностью 350 тонн. С помощью него рабочие будут осуществлять монтаж металлоконструкций межконсольного пространства, по словам представителей компании, это позволит значительно ускорить данный процесс. 

Ввод стадиона в эксплуатацию намечен на 2018 год.

Н. Вильданов, 28.04.2017, 14:06
Тэги: Футбол
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Комментарии

Сосед28 апреля 2017, 16:34
Зачем нам эта Самара????
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