В Казани на ремонт закрываются сразу три улицы

В Казани с 1 мая на ремонт закрываются сразу три улицы — Чистопольская, Мулланура Вахитова и Тюленина. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Так, с 1 по 29 мая будет поэтапно закрыта часть улицы Чистопольская — на участке от проспекта Ибрагимова до улицы Декабристов. Улица Мулланура Вахитова будет перекрыта на участке от улицы Декабристов до улицы Фрунзе.

Также с 1 мая по 6 июня будет частично закрыта проезжая часть по улице Тюленина — на участке от дома №31а/1 по улице Малая Армавирская до улицы Малая Армавирская.

- Закрытие связано с ремонтом проезжих частей. Автомобилистам нужно быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков, - говорится в сообщении.