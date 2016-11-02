Правительство России одобрило законопроект о курортном сборе: 100 рублей в день

Правительство России одобрило проект закона о введении в рамках эксперимента в четырех регионах России платы за пользование курортной инфраструктурой (курортный сбор), сообщает пресс-служба Министерства по делам Северного Кавказа.

В соответствии с документом, курортный сбор предполагается начать взимать с туристов, прибывающих на курорты Крыма, а также Алтайского, Краснодарского и Ставропольского краёв, в 2018-2022 годах.

Максимальный возможный размер сбора «находится на минимальных среднемировых значениях» и определен законопроектом в 100 руб. с человека в день. При этом власти регионов могут снизить размер сбора, а целый ряд категорий туристов от уплаты сбора освобождается полностью.

К числу таких льготников относятся, в частности, Герои России и Герои Труда, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды и дети до 18 лет.