В Бугульме двухлетний мальчик разбился, упав с 3 этажа

В Бугульме сегодня, 28 апреля, скончался 2-летний мальчик, который 26 апреля выпал из окна 3 этажа, об этом сообщили сегодня в Следственном комитете.

Предварительно, мальчик в день трагедии находился в квартире с дядей и семилетним братом - один находился на кухне, другой делал уроки.

- Пришедший с работы отец обнаружил открытое в комнате окно и лежащего на земле сына, - сообщили в СК.

Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, он скончался в больнице.

По данному факту идет доследственная проверка.