СМИ: нелегальным мигрантам разрешат добровольно покинуть Россию‍

В России иностранные граждане получат возможность избежать депортации в случае совершения незначительного правонарушения. По новым правилам, которые сейчас разрабатываются в МВД, у них появится альтернатива — самостоятельно купить билет и уехать под надзором полиции. Это одна из мер по гуманизации миграционного законодательства, но обусловлена она стремлением сэкономить на содержании нарушителей и их депортации, сообщают "Известия".

Как рассказал председатель комиссии президентского СПЧ по миграционной политике Евгений Бобров, сейчас в МВД готовится законопроект о добровольном контролируемом выезде. Суть этой процедуры заключается в том, что иностранный гражданин, совершивший незначительное административное правонарушение, не депортируется, а покупает билет в присутствии сотрудников полиции и уезжает на родину. Если нарушитель отправляется на поезде, полицейские проследят, что он сел в вагон. Когда иностранец пересечет границу, данные об этом поступят в миграционные органы МВД. С авиаперелетом еще проще — полицейским достаточно проводить иностранца до самолета.

По словам Евгения Боброва, для многих нарушителей такая процедура будет предпочтительнее депортации: во-первых, не надо сидеть в спецучреждении для временного содержания иностранцев (СУВСИГ) — порядки там практически тюремные, а ждать выдворения некоторым приходится неделями. Во-вторых, в таком случае срок запрета на въезд в Россию будет короче. А для государства это удобнее, поскольку снимает с него расходы на выдворение.

Для того чтобы положение о добровольном контролируемом выезде вступило в силу, необходимо будет внести поправки в Административный кодекс и закон о правовом положении иностранцев в России.