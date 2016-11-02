В Казани стену заброшенного здания изрисовали фашисткой символикой

В казани на улице Лаврентьева около дома №10 стену заброшеннного здания изрисовали фашисткой символикой, об этом сообщил сегодня источник ProKazan.ru.

- Утром 27 апреля были обнаружены свастика и оскорбительные надписи, выполненные черной и белой аэрозольной краской. Сами надписи были закрашены, - рассказали ProKazan.ru.

Сейчас по данному факту идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.