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Казань накрыла волна сообщений о заложенных бомбах: как защищают столицу РТ от терактов

Казань накрыла волна сообщений о заложенных бомбах: как защищают столицу РТ от терактов
16+
Фото: Евгении Гараевой
Журналисты ProKazan.ru выяснили, стоит ли бояться возможных терактов в Казани, и как город защищен от подобных происшествий

Теракты по всему миру, а собенно в Петербурге начали сеять панику среди жителей разных городов России. И если одни граждане стали бдительнее, то другие начали сами подливать масла в огонь. 11 апреля пьяный 28-летний казанец пригрозил совершить теракт в подъезде дома по улице Космонавтов, где он находился. А спустя неделю пришлось эвакуировать почти 1000 человек из школы на Амирхана, где нашли подозрительную коробку. К счастью, все сообщения поступающие на пульты оказываются ложными.

Теракты, которых не было

За последние годы в столице Татарстана было предотвращено несколько крупных терактов. Несмотря на то, что информация эта особо не афишируется, о нескольких случаях стало известно СМИ. Например, участники "Исламского джамаата" готовили теракты к тысячелетию Казани. 

В 2012 году прошла крупномасштабная спецоперация по захвату террористов на улице Химиков. Когда сотрудники спецслужб осмотрели квратиру, в которой засели преступники, они обнаружили три килограмма взрывчатки. Если бы бомба взорвалась в месте массового скопления людей, то были бы десятки убитых и очень, очень много раненых. 

В 2016 году стало известно, что полиция пресекла серию терактов на стратегических объектах в Татарстане. Один из них планировался на Казанском авиационном заводе.

Следят везде — в Интернете, по телефону и с помощью камер видеонаблюдения

То, что в Казани не происходят теракты — большая заслуга спецслужб, а не лояльность террористов. Сотрудники ФСБ следят за тем, что творится в городе, каждую секунду. К примеру, с помощью Интернета, телефонной связи и камер видеонаблюдения. Кстати, всего в 2017 году в Казани должны установить более 290 камер общей стоимостью почти 250 миллионов рублей. Некоторые относятся к камерам со скепсисом, мол, террориста-смертника это не остановит. Однако, по словам экспертов, камеры  могут заставить преступника действовать неестественно — скрывать лицо или менять траекторию, что позволит выявить его из толпы.

Ильдар Ишбулатов, бывший сотрудник правоохранительных органов

- Существуют кодовые слова, распознав которые включается запись всех разговоров человека, которая длится 92 часа, - рассказал. - Что касается камер видеонаблюдения, то спецслужбы анализируют, кто постоянно «крутится» в одних и тех же местах, специальная система «Тирси» сканирует лицо. Если на камеры попался человек, который находится в розыске, камера его распознает. Такие системы, в частности, есть в «Казань Арене» и «Татнефть Арене».

Безопасность в метро

Заходя в метро, люди задаются вопросом, действительно ли есть нужда в металлоискателях, ведь порой у нее скапливается большое количество людей, что создает толпу. Среди жителей бытует мнение, что террористу и не нужно заходить внутрь, тем более, что подобные происшествия уже случались в Домодедово и на рок-фестивале Крылья (возле билетных касс — прим.ред). Однако если бы смертники смогли попасть внутрь, то жертв могло быть в разы больше. По словам экспертов, рамки играют большую роль, ведь, как правило, террористы ищут места, где нет сильного контроля. К тому же, каждый подобный «кордон» это психологическое оружие против преступников.

Лучшее «средство» в борьбе с террористом - собака

Несмотря на то, что на обеспечение безопасности тратятся миллиарды рублей, по-прежнему одним из лучших «средств» для обнаружения террористов, остаются собаки.

Американский зоопсихолог профессор Фентон на страницах американской прессы рассказал об уникальном исследовании – своего рода соревновании, проведенном между четвероногими таможенниками и электронными детекторами по обнаружению наркотиков и взрывчатки. Исследование показало, что возможности созданной человеком аппаратуры еще слишком далеки от данного природой обонятельного аппарата собаки.

- Для обнаружения террористов и взрывчатых веществ, в основном, используются собаки охотничьх пород, иногда и ротвейлеры, - рассказал Ильдар Ишбулатов. - Чтобы обучить одного щенка, требуется около трех месяцев. Сейчас в Казани проходят службу чуть более 40 таких «сотрудников».

О Кубке Конфедераций и опыте Универсиады

В период проведения Кубка Конфедераций Казань будет находиться на особом контроле правоохранительных органов. К слову, как рассказал начальник Управления МВД РФ по Казани Валерий Красильников, в период проведения Универсиады в 2013 году охрану правопорядка в городе обеспечивало почти 24 тысячи сотрудников полиции и военнослужащих внутренних войск МВД - число силовиков увеличилось в 4 раза.

Любое происшествие в радиусе 500 метров от мест проведения соревнований, проживания и маршрутов передвижения гостей соревнований незамедлительно бралось на контроль органами внутренних дел. Днем патрулирование улиц города осуществляет свыше 220 нарядов патрульно-постовой службы, в ночное время – свыше 400. Количество постов ДПС увеличилось с 70 до 300.

Что в итоге?

Конечно, страшные новости о терактах из разных уголков мира не добавляют оптимизма. Но это и не повод жить в постоянном страхе. Зачастую жители сами сеют панику, рассылая ложные сообщения в социальных сетях и рассказывая эти же «страшилки» друзьям и знакомым. Но при этом необходимо сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном в службу спасения.

Ольга Плешкова, 28.04.2017, 11:50
Тэги: Это интересно
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Комментарии

Горожанин28 апреля 2017, 12:01
ниачом
2
5
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Горожанин28 апреля 2017, 12:24
челнинскую пятнаху профукали в аэропорту, бдящие на обеде были?
0
1
Согласны с автором?
Нечто28 апреля 2017, 12:27
Волна сообщений о заложенных бомбах... С уважением , "заочный корректор" Нечто.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 12:30
не понял "..Кстати, всего в 2017 году в Казани должны установить более 290 камер общей стоимостью почти 250 миллионов рублей. ".

каждая камера 862 000 руб? покажите мне хотя ОДНУ камеру такую. Или тут камера заключения имеется ввиду?
0
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