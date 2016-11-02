В МВД предостерегли казанцев от участия в акции с подачей обращений в приемную Путина

В МВД РТ сегодня официально предостерегли жителей Казани от участия в несогласованной акции с подачей обращений в приемную президента России Владимира Путина, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

- Полиция республики и власти Казани официально предупреждают, что мероприятие несогласованно и незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, что создает угрозу вашей личной безопасности. МВД Татарстана предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка, - рассказали в ведомстве.

При этом, по данным МВД, организаторы акции по-прежнему призывают к участию в ней, расклеивая по городу листовки и размещая информацию в соцсетях.

Напомним, накануне в Казани на 5 суток арестовали координатора регионального отделения "Открытой России" Илью Новикова и активиста Эмиля Гараева, которые во время митинга 22 апреля раздавали агитационные листовки с приглашением на участие в массовой подаче обращений в приемную Путина.

Ранее также в прокуратуре Татарстана заявили о незаконности акции с массовой подачей обращений, так как "призывы к участию и участие граждан в указанной акции имеют признаки несогласованного публичного мероприятия, поскольку для его проведения необходимо положительное решение исполкома".