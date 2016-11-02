В Дербышках построят 25-метровый бассейн за 4 млн рублей

В казанском поселке Дербышки построят 25-метровый бассейн почти за 4 млн рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана (ГИСУ), источники финансирования — бюджет республики.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 апреля до 16 мая. По условию конкурса, подрядчик должен разработать проектную и рабочую документацию.

Так, проект крытого плавательного бассейна должен быть готов через три месяца после даты заключения контракта.

Напомним, о том, что в казанском поселке Дербышки построят 25-метровый бассейн стало известно в феврале этого года.