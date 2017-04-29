Почему в Казани подростки спокойно покупают спиртное?

ProKazan.ru проверил, как в столице Татарстана соблюдаются законы о продаже алкоголя

На прошлой неделе стало известно, что в Казани пьяный 14-летний школьник угнал в поселке Вознесенское грузовик "ГАЗ". Подросток проехал в грузовике около 600 метров, прежде чем его остановили сотрудники ДПС. В итоге было возбуждено уголовное дело.

Происшествий на пьяную голову никогда не становится мало. Парадокс: продажа алкоголя после 22.00 запрещена, а большая часть нарушений происходит именно ночью.

- У нас во дворе магазин ночью продает алкоголь, из-за этого возле него отдыхают компании! - рассказывает Валентина Топыгина. - Летом невозможно открыть ночью окна, а возвращаться домой поздно — страшно. Так же в этом же здании кафе, но оно работает до 5-6 утра!

Мы решили проверить, как соблюдаются законы по продаже алкоголя в Казани.

Проверка №1: подростки беспрепятственно покупают алкоголь

Помочь в эксперименте согласился студент Адель Биккинин. Ему недавно исполнилось 18 лет, да и выглядит он еще как подросток.

- Моим знакомым продают алкоголь без документов, - признался Адель. - В своем районе я знаю нескольких мест, где продавцы в курсе, что многим нет 18-ти, но продают.

С Аделем мы прогулялись по магазинчикам на Маршала Чуйкова. В трех заведениях из четырех парню продали пиво, не спросив о возрасте.

Проверка №2: почему запрет на продажу алкоголя ночью не действует?

После 22.00 магазины не имеют права отпускать алкоголь. Для проверки мы выбрали два участка: спальные два квартала от Фатыха Амирхана до Гаврилова, а также прогулялись по Чистопольской. Мы были приятно удивлены в том, что в спальном районе ни в одном из магазинов нам не продали пиво. Однако первая же попытка приобрести вино не вызвала никаких проблем. “Только если спрячете” - согласилась девушка за прилавком магазина по адресу Чистопольская, 8 и отклеила код с акцизной марки.

Проверка №3: запрещенный боярышник

В декабре прошлого года после отравления настойками боярышника погибли 76 человек, после чего введено ограничение на продажу спиртосодержащих настоек. Мы решили узнать, что изменилось с момента трагедии. Из девяти аптек мы смогли приобрести настойку в двух пунктах продажи.

Как объяснил юрист Юрий Мальков продавец, отпустивший алкоголь после установленного законом времени штрафуется на сумму от 2000 до 4000 рублей. Не везде, конечно, но чаще всего продавцы соблюдают запрет. Однако за продажу алкоголя несовершеннолетним предусмотрен куда более строгий штраф: от 30 до 50 тысяч в первый раз и от 300 до 500 тысяч за повторное нарушение. Увы, но судя по проверке “Город”, большие штрафы почему-то не пугают торговцев.

Казанцы считают, что закон не работает

Мы провели опрос среди пользователей сети Вконтакте как они относятся к продаже алкоголя. Лишь 20% опрошенных проголосовали за вариант, что им никогда не продавали спиртное ночью. 80% казанцев признались, что знают, места продажи алкоголя ночью, а также, что сами покупают даже в запрещенное время.

Александр Александров: «Это мое личное дело, в какое время суток мне пить, алкоголики пьют с утра и днем. Так что этот закон ничего не меняет, а лишь создает неудобства нормальным людям. Все законы, которые принимает наша власть, строится в основном на запретах, а не на том, чтоб людям жилось удобно и комфортно»

Валентина Матвеева: «Закон никак не влияет, кто хочет выпить тот обязательно найдет»

Анастасия Гусева: «Вообще нет никакого контроля. Пьют люди, когда хотят. Мало в стране алкашей походу...»

50 магазинов подвергается проверке еженедельно

170 нарушений выявлено за 2016 год

135 протоколов составлено на физических лиц и 35 — на юридических

Депутат Госдумы Александр Сидякин, считает, что необходимо поднять вопрос о разрешении расположения магазинов на первых этажах жилых домов.

- Алкоголь - зло. В ночное время - двойное зло, которое усугубляет криминогенную обстановку на районе. Не позволяете, чтобы в вашем доме ночью торговали алкоголем. И вообще наша задача вернутся к вопросу о том, могут ли на первых этажах работать круглосуточные магазины торгующие алкоголем. Постоянные хождения, доставляют неудобства жителям, особенно тем, кто живет на 2 и 3 этажах.

Чтобы закрыть магазин, нарушающий закон:

Записывайте факт продажи на видео, сохраните чек

Вызывайте полицию

Составляйте протокол

Обращайтесь к участковому

Обращайтесь в суд

В Татарстане пьют больше, чем в других мусульманских республиках

Республика Татарстан занимает 18-е место из 50-ти в Рейтинге трезвости субъектов России. Это весьма неплохой показатель по стране. Однако если сравнить показатели мусульманских республик, то Татарстан занимает восьмую строчку среди девяти, уступив только Башкортостану.

Почему законы не работают?

Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев уверен, что законодательство в этой сфере необходимо ужесточать.

- Надо отзывать лицензии у магазинов, продающих алкоголь и табак несовершеннолетним, уже после первого нарушения. И лишать их права на торговлю спиртным минимум на два года. Сейчас лицензию у магазина отзывают только после второго или третьего нарушения. Основная проблема в том, что юридические хозяева торговых учреждений, как правило, после нескольких нарушений меняются. И соответственно «счетчик» обнуляется.