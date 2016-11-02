Президент РТ посоветовал всем поступать на госслужбу

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках выступления на Российском венчурном форуме в Иннополисе посоветовал всем присутствующим поступать на госслужбу: «потому что не выгонят».

Так, участники форума отметили, что те, кто получают определенную профессию и собираются проработать на одной работе всю жизнь, не получат желаемого.

- Современный человек в течение жизни пробует себя в разных сферах, как минимум в семи, прежде чем выйти на пенсию, - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания добавили, что в современном мире важно обладать предпринимательскими навыками и уметь обращаться с новыми технологиями.

В ответ на это глава республики заявил, что Татарстана готов учиться и дал совет всем присутствующим.

- Только раньше такое было - школу окончу, техникум или институт и потом пойду работать. Сегодня говорят, что ты поступаешь на одну какую-то работу, и гарантий нет. Нет, есть одна гарантия, рекомендую всем - госслужба. Ты туда попал, и уже больше никуда не ушел, потому что тебя не выгонят. Но это не лучший вариант, - добавил Минниханов.

Рустам Минниханов также отметил, что правительство РТ активно развивает формат электронных государственных услуг.

- Власть почему ругают - потому что контроля нет. Когда все движения власти зафиксированы, регламентированы, и коррупция, и бюрократия - всего будет поменьше, - сказал он.