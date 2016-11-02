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Президент РТ посоветовал всем поступать на госслужбу

Президент РТ посоветовал всем поступать на госслужбу
16+
Фото: http://prav.tatarstan.ru/

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках выступления на Российском венчурном форуме в Иннополисе посоветовал всем присутствующим поступать на госслужбу: «потому что не выгонят».

Так, участники форума отметили, что те, кто получают определенную профессию и собираются проработать на одной работе всю жизнь, не получат желаемого.

- Современный человек в течение жизни пробует себя в разных сферах, как минимум в семи, прежде чем выйти на пенсию, - говорится в сообщении.

Кроме того, участники заседания добавили, что в современном мире важно обладать предпринимательскими навыками и уметь обращаться с новыми технологиями.

В ответ на это глава республики заявил, что Татарстана готов учиться и дал совет всем присутствующим.

- Только раньше такое было - школу окончу, техникум или институт и потом пойду работать. Сегодня говорят, что ты поступаешь на одну какую-то работу, и гарантий нет. Нет, есть одна гарантия, рекомендую всем - госслужба. Ты туда попал, и уже больше никуда не ушел, потому что тебя не выгонят. Но это не лучший вариант, - добавил Минниханов.

Рустам Минниханов также отметил, что правительство РТ активно развивает формат электронных государственных услуг.

- Власть почему ругают - потому что контроля нет. Когда все движения власти зафиксированы, регламентированы, и коррупция, и бюрократия - всего будет поменьше, - сказал он. 

Элина Валеева, 28.04.2017, 08:40
Тэги: Рустам Минниханов
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Комментарии

Бывший госслужащий28 апреля 2017, 08:53
Выгоняют, еще как! чушь не несите пожалуйста
Лучший комментарий
0
17
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 08:59
[***]
0
0
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 08:59
Список родственников, через которых можно устроиться не оставил?
1
14
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:09
Дурак какой-то, а не президент. Не соображает, что если все ломанутся на госслужбу, некому будет учить-лечить-хлеб печь.
0
11
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:15
Это типа так у нас?
По мнению президента, стране не хватает квалифицированных рабочих.
По мнению рабочих, стране не хватает квалифицированного президента.
0
8
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:17
А что вы возмущаетесь?
Кто ходил голосовал?
1
4
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:39
В ответ на комментарий пользователя
Дурак какой-то, а не президент. Не соображает, что если все ломанутся на госслужбу, некому будет учить-лечить-хлеб печь.
Развернуть
Тупица! Президент это сказал участникам венчурного форума в Иннополисе. Он, видимо, задолбался со своими колхозаврами и хочет интеллектуалов привлечь. Это только на пользу республике. Он же не малограмотную плешку зовет, а грамотных ученых.
4
0
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:46
В ответ на комментарий пользователя
Тупица! Президент это сказал участникам венчурного форума в Иннополисе. Он, видимо, задолбался со своими колхозаврами и хочет интеллектуалов привлечь. Это только на пользу республике. Он же не малограмотную плешку зовет, а грамотных ученых.
Развернуть
Где ты видел в Татарстане грамотных ученых? Друг у друга диссертации тырят и ничего умного придумать не могут. Где достижения и открытия, внедренные в практику?
И на колхозавров нефиг жаловаться, горшок сам всех своих родственников к кормушке пристроил, так что пусть не жужжит.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:50
В ответ на комментарий пользователя
А что вы возмущаетесь?
Кто ходил голосовал?
Развернуть
Никто не голосовал. Был триумф демократии, назначение сверху.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин28 апреля 2017, 09:52
Госслужба супер! Зарплата 16 000 рублей. Приходите
0
2
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