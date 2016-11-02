В Альметьевске подросток спас котенка, переходившего дорогу

В Альметьевске котенка, переходившего дорогу, спасли с проезжей части, видеозапись появилась сегодня в Сети.

На ролике можно увидеть, как маленький котенок пытается перейти дорогу. Водитель, на регистратор которого записано видео, останавливается, чтобы пропустить его, но котенок остановился перед проезжающими машинами.

В итоге детеныша спас подросток, который выбежал на дорогу и перенес котенка на другую сторону.