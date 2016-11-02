Наверх
Казанских водителей запугали сообщениями о штрафстоянке за разбитый бампер
15:57, сегодня20
Суд на 5 суток арестовал двух казанцев, собиравшихся отнести обращения в приемную Путина
19:31, сегодня6
В Альметьевске подросток спас котенка, переходившего дорогу
19:08, сегодня3
Завтра в Казани ожидается до +19 градусов
18:42, сегодня
14 апреля "Пятёрочка" открыла 9 магазинов в РФ, в том числе 30-й магазин в Альметьевске
СК возбудил дело по статье "Покушение на убийство" после того, как нашли младенца в Челнах
17:47, сегодня1
СМИ: Хави Грасия покинет пост тренера "Рубина" по окончанию сезона
17:17, сегодня27
ДТП в Залесном: водитель Mitsubishi отвлекся на мобильный телефон и врезался в фуру
16:47, сегодня11
“Я хотела купить одну квартиру, но благодаря ЖНК купила две”
В Татарстане за 5 часов нашли два скелета
16:26, сегодня5
Под мостом на Ямашева водитель Mercedes выстрелил из пистолета в парня на Chevrolet
15:59, сегодня20
В Казани создали движение за отмену системы «Платон»
15:51, сегодня10
Как казанцу стать конкурентоспособной личностью?
В Казани задержали "анархиста", разрисовавшего стены Кремля граффити
15:43, сегодня9
В Татарстане судебные приставы взыскали около 300 млн рублей в пользу банков
15:21, сегодня3
В "итальянском" поселке в Казани появятся четыре новые улицы и переулок Блестящий
14:59, сегодня7
Компания «Стройком» не будет строить жилье в Татарстане по программе ЖРС
Стало известно, когда в Казани отключат тепло
14:26, сегодня8
В Казани оправдали подростка, обвиненного в стрельбе из винтовки по детям на Татарстана
14:15, сегодня22
Мэр Казани об игре «Рубина»: «Позор! Просто позор»
13:51, сегодня33
Татарстанцы смогут оплачивать садик без квитанции в офисах и онлайн-сервисах Сбербанка
Казанский лукбук: студентка в украшении из карандашей и колготках с нарисованными глазами
13:27, сегодня5
МВД Татарстана купит 28 щенков немецкой овчарки за 1,7 млн рублей
13:19, сегодня10
В центре Казани внезапно выключилось электричество
12:34, сегодня9
Разбор от ProKazan.ru: как купить б/у автомобиль и не остаться в дураках
В Набережных Челнах у мусорки около больницы нашли новорожденную девочку
12:27, сегодня9
Очевидец: на улице Восход около внедорожника скончался мужчина
12:08, сегодня17
СМИ: долги экс-владельца «ВАМИНа» могут быть аннулированы
11:48, сегодня29
Спецпроект ProKazan.ru: чисты ли на руку "серые" автосервисы?
У казанских конструкторов не хватило денег на разработку военного беспилотника "Альтаир"
10:59, сегодня6
В Казань прилетел мэр Риги Нил Ушаков
10:13, сегодня18
СМИ: большинство жителей России поддерживают запрет на полеты в Египет
10:12, сегодня20
Казань встретила вторую премию TMTV
«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Федором Малыхиным
09:40, сегодня1
В Ново-Савиновском районе Казани на трамвайных путях перевернулся BMW
09:18, сегодня24
Любой казанец может получить сразу 5 порций вок-лапши, сделав всего одну фотографию
09:00, сегодня8
Жители Татарстана меню ресторана Black Star Burger Тимати заподозрили в нехаляльности
08:52, сегодня21
Крымские спасатели спустили с гор замерзших туристов из Казани
08:19, сегодня12
СМИ: просроченный хлеб с лета начнут оставлять в магазинах
07:44, сегодня9
Казанская эмигрантка о жизни в Лондоне, дискотеках в музее и изучении психических болезней
07:02, сегодня26
Сегодня в Казани будет +17 градусов
06:17, сегодня1
“Рубин” проиграл “Тереку” и довёл безвыигрышную серию до семи матчей
22:24, 26.04.201737
Путин на встрече с Миннихановым обсудил банковский кризис в Татарстане
20:21, 26.04.201755
Около озера Лебяжье нашли мертвой женщину, пропавшую после прощального письма
19:21, 26.04.201724
Завтра в Казани воздух прогреется до +17 градусов
18:41, 26.04.20173
Перекрытие дорог и дамбы у "Казань Арены" в тестовый матч "Рубина": как избежать коллапса
17:53, 26.04.201733
«Союзмультфильм» о привлечении молодых авторов и продолжении «Простоквашино»
17:51, 26.04.201713
Глава Минспорта РТ: газон на "Казань Арене" в нормативном состоянии
16:47, 26.04.201710
Стало известно, когда поступят в обращение купюры номиналом в 200 и 2000 рублей
16:35, 26.04.20179
Прокуратура РТ заявила о незаконности акции с массовой подачей обращений в приемную Путина
15:59, 26.04.201749
В Татарстане экс-глава пожарной части получил за «мертвых душ» 1,4 млн рублей
15:26, 26.04.201716
Матч "Рубина" с ЦСКА на "Казань Арене" сделали условно бесплатным
15:15, 26.04.201721
В Казани на майские праздники парковки будут работать бесплатно
14:32, 26.04.201715
Казань в этом году на содержание фонтанов потратит почти 13 млн рублей
13:59, 26.04.201716
Тест ProKazan.ru: что казанский "Зенит" связывает с группой "Грибы" и Римом
13:50, 26.04.20171
В Челнах прокуратура проверит видео, на котором учительница кричит на первоклассников
13:23, 26.04.201763
В Казани в день игры «Рубина» и ЦСКА Третья транспортная дамба будет перекрыта
12:59, 26.04.201717
В Казани эвакуировали "Парк Хаус"
12:19, 26.04.201710
Завтра в Казани «эвакуируют» «Ривьеру»
12:18, 26.04.20177
Новая шина PremiumContact 6: безопасная и комфортная шина со спортивными задатками
11:58, 26.04.20172
Минтруд: в Татарстане из лишенных лицензии банков были уволены около 2000 человек
11:54, 26.04.201733
«3000 зрителей на “Рубине” - не кошмар, а логичный итог». Как в Казани раскручивают спорт
11:52, 26.04.20178
Казанскому «Рубину» разрешили регистрировать новых игроков
11:44, 26.04.20177
«Мама признала меня сумасшедшей, чтобы получать пенсию». Рассказ пациентки психбольницы
11:33, 26.04.201725
В Казани начали судить четырех мужчин, утопивших водителя KIA, скинув его авто с обрыва
11:07, 26.04.201714
Активиста из Казани осудили за скандирование лозунга «Россия за Путина»
11:01, 26.04.201722
В Набережных Челнах из-за краха Татфондбанка закрылась одна из крупнейших газет
10:38, 26.04.201710
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

В Альметьевске подросток спас котенка, переходившего дорогу

В Альметьевске подросток спас котенка, переходившего дорогу
16+
Фото: скриншот видео

В Альметьевске котенка, переходившего дорогу, спасли с проезжей части, видеозапись появилась сегодня в Сети.

На ролике можно увидеть, как маленький котенок пытается перейти дорогу. Водитель, на регистратор которого записано видео, останавливается, чтобы пропустить его, но котенок остановился перед проезжающими машинами.

В итоге детеныша спас подросток, который выбежал на дорогу и перенес котенка на другую сторону.

Н. Вильданов, 27.04.2017, 19:08
Тэги: Животные
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Rinat27 апреля 2017, 19:43
Молодец парень, хорошим человеком вырастет
0
9
Согласны с автором?
Горожанин27 апреля 2017, 20:00
Вот это настоящий мужчина!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин27 апреля 2017, 20:17
Красавец! Счастья!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин27 апреля 2017, 20:22
Молодец!
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-43-21, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани