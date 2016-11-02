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«Запрещают, а не просвещают?». Казанцев оставили без шашлыков на майские

«Запрещают, а не просвещают?». Казанцев оставили без шашлыков на майские
16+
Фото: из архива ProKazan.ru
Любители пикников на природе не понимают, почему нельзя объяснять необходимость соблюдения пожарной безопасности без запретов

На майские праздники казанцам запретили жарить шашлыки. В соответствии с постановлением Кабмина до 15 мая в Республике введен противопожарный режим, в соответствии с которым жителям запрещено жарить шашлыки, даже на мангале. Штрафы за нарушения составляют от 2 до 4 тысяч на обычных граждан, от 30 до 40 тысяч на должностные лица и от 200 до 400 тысяч на юридические лица.

Многие негативно встретили запрет: люди считают, что традиция жарить на майские праздники шашлыки - это целая культура.

- Сколько поколений выросло на этом, неужели сами не жарят? - возмущается казанец Рафис Фатхуллин. - Это не просто выходные, это День весны и труда, открытие дачного сезона, да в конце-концов просто традиция! Нельзя просто так взять и запретить! Просто нужно ответственно подходить к этому, объяснять правила безопасности!

- Лучше бы сделали специальные площадки для жарки шашлыка, чем просто запрещать, - предлагает Дмитрий Чернов. - Это как в РКБ, запретили курение на территории больницы, а курилок не сделали. В итоге каждое утро наблюдал, как толпа безногих, многие после операций, добиралась до ворот, чтобы покурить. ХЗ плакать или смеяться. Хотя, может шашлыки жарить запретили не для пожарной безопасности, а чтобы деньги с людей собрать. Знают же, что все равно жарить будут.

В МЧС РТ выразились категорично: запрет есть запрет и нарушителей достанут даже за забором. Беспилотники в этом случае применять не будут, однако пожарный надзор будет проводить рейды совместно с полицией и главами районов.

- Когда человек за забором жарит шашлыки, у помощи будет привлекаться руководитель самоуправления данного населенного пункта. По номеру дома вычисляется нарушитель, после чего человек получит штраф, - прокомментировал начальник отдела по работе со СМИ Андрей Родыгин.

При этом, отметили в ведомстве, обойти постановление не удастся: штрафовать будут как за открытый огонь, так и за готовку в закрытых мангалах, таких как, например, тандыр. В условиях особого противопожарного режима запрещено разжигать любой огонь, вплоть до запрета топить в доме печь: на улице установилась теплая погода.

Ольга Плешкова, 28.04.2017, 16:38
Тэги: Казанцы, МЧС
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Комментарии

Казанец28 апреля 2017, 16:54
А в бане как мыться? Мне вот интересно, а в Боровом такие рейды тоже будут?:-D
Лучший комментарий
2
13
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рус28 апреля 2017, 16:55
Вот и в баньке попарились...
1
5
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128 апреля 2017, 17:01
В ответ на комментарий пользователя
А в бане как мыться? Мне вот интересно, а в Боровом такие рейды тоже будут?:-D
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Речь идет про открытый огонь. сегодня еще так ветренно.. у нас в деревне очень много деревянных домов. очень страшно. кому выйти на вечеро бухнуть да повеселиться. а кому то риск всем, что у негго есть. даже жизнью.
3
1
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Горожанин28 апреля 2017, 17:12
Был в Австралии- там очень много плит для барбекю установлено газовых. Где то бросаешь мелочь и жаришь,а где то бесплатно. И еще добровольцы их чистят потом. Как у нас прямо все!)))
1
2
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Горожанин28 апреля 2017, 17:14
В ответ на комментарий пользователя
Речь идет про открытый огонь. сегодня еще так ветренно.. у нас в деревне очень много деревянных домов. очень страшно. кому выйти на вечеро бухнуть да повеселиться. а кому то риск всем, что у негго есть. даже жизнью.
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Забулдыги и без шашлыков дом спалят. Достаточно окурка. Кстати, да, они бы ещё под это дело запретили курение на садовых участках, умники
1
4
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Горожанин28 апреля 2017, 17:16
В чем смысл этого бреда?
Щас влажность везде - мокрая земля и снег еще кое где лежит, гореть вообще нечему. А летом зато, в самую сушь и жару жарить можно становится внезапно.
Что меняется-то?
У людей летом времени меньше на шашлыки, а щас им запретить надо, чтобы не радовались первому теплу?
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6
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рус28 апреля 2017, 17:24
а. как с кафешками? или там тоже нет?
0
2
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Нечто28 апреля 2017, 17:30
Цитировать сокращение ХЗ это верх мастерства! Можно было и заменить или сделать культурный пропуск такими знаками
0
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American28 апреля 2017, 17:41
Культура у них это оказывается, в жизни ничего больше кроме этого дранного шашлыка то и нет.
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