«Запрещают, а не просвещают?». Казанцев оставили без шашлыков на майские

Любители пикников на природе не понимают, почему нельзя объяснять необходимость соблюдения пожарной безопасности без запретов

На майские праздники казанцам запретили жарить шашлыки. В соответствии с постановлением Кабмина до 15 мая в Республике введен противопожарный режим, в соответствии с которым жителям запрещено жарить шашлыки, даже на мангале. Штрафы за нарушения составляют от 2 до 4 тысяч на обычных граждан, от 30 до 40 тысяч на должностные лица и от 200 до 400 тысяч на юридические лица.

Многие негативно встретили запрет: люди считают, что традиция жарить на майские праздники шашлыки - это целая культура.

- Сколько поколений выросло на этом, неужели сами не жарят? - возмущается казанец Рафис Фатхуллин. - Это не просто выходные, это День весны и труда, открытие дачного сезона, да в конце-концов просто традиция! Нельзя просто так взять и запретить! Просто нужно ответственно подходить к этому, объяснять правила безопасности!

- Лучше бы сделали специальные площадки для жарки шашлыка, чем просто запрещать, - предлагает Дмитрий Чернов. - Это как в РКБ, запретили курение на территории больницы, а курилок не сделали. В итоге каждое утро наблюдал, как толпа безногих, многие после операций, добиралась до ворот, чтобы покурить. ХЗ плакать или смеяться. Хотя, может шашлыки жарить запретили не для пожарной безопасности, а чтобы деньги с людей собрать. Знают же, что все равно жарить будут.

В МЧС РТ выразились категорично: запрет есть запрет и нарушителей достанут даже за забором. Беспилотники в этом случае применять не будут, однако пожарный надзор будет проводить рейды совместно с полицией и главами районов.

- Когда человек за забором жарит шашлыки, у помощи будет привлекаться руководитель самоуправления данного населенного пункта. По номеру дома вычисляется нарушитель, после чего человек получит штраф, - прокомментировал начальник отдела по работе со СМИ Андрей Родыгин.

При этом, отметили в ведомстве, обойти постановление не удастся: штрафовать будут как за открытый огонь, так и за готовку в закрытых мангалах, таких как, например, тандыр. В условиях особого противопожарного режима запрещено разжигать любой огонь, вплоть до запрета топить в доме печь: на улице установилась теплая погода.