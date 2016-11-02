СК возбудил дело по статье «Покушение на убийство» после того, как нашли младенца в Челнах

В Набережных Челнах Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "покушение на убийство малолетнего" после того, как вечером 25 апреля у мусорного контейнера около Камского детского медицинского центра нашли новорожденную девочку возрастом примерно в 1 месяц. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

- Ребенка обнаружили прохожие, привлеченные его криком, после чего отнесли в больницу. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает. В ближайшее время следствие изучит записи камер видеонаблюдения, которые возможно запечатлели преступника, - рассказали в СК.

Сейчас ведется розыск человека, который оставил ребенка около мусорного контейнера.