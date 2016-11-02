В Татарстане за 5 часов нашли два скелета

В Татарстане накануне за 5 часов были дважды найдены скелетированные останки человека, первая находка была сделана в Набарежных Челнах, другая - в Пестречинском районе. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- В 12 часов около кладбища в селе Ленино-Кокушкино нашли скелет, возраст останков устанавливается. В 17 часов в Челнах в поле около улицы Строителей были найдены останки возрастом около 2 лет, - рассказали ProKazan.ru.

По данным фактам идут доследственные проверки.