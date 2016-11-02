В Казани создали движение за отмену системы «Платон»

Сегодня в Казани представители партии КПРФ, республиканского отделения федерации автовладельцев учредили организацию «Свобода движения» - за отмену системы «Платон». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, участники движения намерены бороться за отмену сбора средств с большегрузов за проезд по федеральным дорогам «Платон». Также они намерены не допустить его введения на региональных трассах.

- Мы также намерены противодействовать принятию законов, которые позволят вводить плату за въезд в города, в том числе в Казани, а также создавать платные парковки во дворах, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Госсовет Татарстана внесли законопроект об отмене системы «Платон». Соответствующий проект закона был направлен на рассмотрение в Госдуму РФ. Автором законопроекта выступил депутат от КПРФ Артем Прокофьев.

- Дороги — это кровеносная система экономики. Государство должно содействовать удешевлению перевозок, обеспечивать беспрепятственное движение товаров. Сегодня существование системы "Платон" тяжелым бременем ложится на транспортную отрасль России и создает препоны для нормального развития экономики, - говорилось в пояснительной записке.

2 апреля в казанском поселке Дербышки напротив ДК им. Саид-Галеева прошел согласованный митинг против "Платона" - системы взимания платежей с большегрузов за проезд по федеральным дорогам. Участие в митинге приняли около 200 перевозчиков и водителей фур, при том, что ожидалось около 500.

Участники требовали отменить систему "Платон" и транспортный налог, предоставить обоснование размера акцизов на топливо, уменьшить штрафы и организовать двусторонний диалог с властью.

Ранее под Казанью на трассе М7 прошла массовая акция протеста дальнобойщиков против системы "Платон". На забастовку собралось около 200 грузовиков. Дальнобойщики также призывали проезжающих мимо водителей присоединиться к акции протеста.