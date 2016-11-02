В Татарстане судебные приставы взыскали около 300 млн рублей в пользу банков

В Татарстане за три месяца текущего года судебные приставы взыскали около 300 млн рублей в пользу банков. А это на 82,3 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

- С учетом остатка прошлых лет в управлении за этот период находилось более 101 тыс исполнительных производств о взыскании кредитной задолженности на сумму 31,5 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.

Так, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей находилось на исполнении 1,4 исполнительных производств, а в отношении физических лиц — более 100 тысяч.

По итогам работы возбуждено три уголовных дела по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности». Уголовный процесс грозит должникам с суммой задолженности более 2,25 млн. рублей.