В «итальянском» поселке в Казани появятся четыре новые улицы и переулок Блестящий

В казанском поселке "Примавера" в Приволжском районе Казани появятся четыре новые улицы и переулок Блестящий, об этом говорится в сборнике электронных документов мэрии города.

Улицы будут названы в честь советского, английского и французского артиста балета и балетмейстера Рудольфа Нуриева, первого казанского полицмейстера из татар-мусульман Шагиахмета Алкина, композитора и эстрадного дирижера Олега Лундстрема, а также почетного кинематографиста РФ Виктора Деринга.

Также руководитель исполкома Казани Денис Калинкин поручил подготовить проект планировки и межевания территории поселка "Примавера".

Отметим, поселок "Примавера" позиционируется как "закрытый поселок клубного типа" в итальянском стиле, всего в поселке 150 домов.