Стало известно, когда в Казани отключат тепло

По нормативу отопление отключают, когда среднесуточная температура в течение 5 суток держится на отметке +8 градусов

Завтра, 28 апреля, в Казани официально завершается отопительный сезон. Соответствующее постановление подписали в Исполкоме города, передает пресс-служба мэрии города.

Отметим, что по нормативу отопление отключают, когда среднесуточная температура в течение 5 суток держится на отметке +8 градусов.

По завершению отопительного периода разворачиваются ремонтные работы по подготовке к следующему отопительному сезону.

- В этом году разделили весенние опрессовки тепловодов по времени: 2-4 мая проводятся испытания тепловодов в южной части города, а 10-14 мая в заречной части города. Это сделано для сокращения времени устранения повреждений теплосетей, - говорится в сообщении.

В эти дни будет отсутствовать горячее водоснабжение в домах, присоединенных к сетям Татэнерго.

Напомним, отопительный сезон в Казани стартовал 19 сентября 2016 года.