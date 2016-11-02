В центре Казани внезапно выключилось электричество

На ряде улиц из-за отсутствия электричества не работали светофоры, отсутствовала возможность безналичной оплаты в ресторанах и кафе

В центре Казани около получаса назад внезапно выключилось электричество, об этом ProKazan.ru рассказал очевидец.

На ряде улиц из-за отсутствия электричества не работали светофоры, отсутствовала возможность безналичной оплаты в ресторанах и кафе.

Отмечается, что электричество отключилось по неизвестной причине на ряде крупных улиц Вахитовского района, в частности, на улицах Баумана, Ершова, Островского, Пушкина.

"Бизнес Online" отмечает со ссылкой на ГУ МЧС России по РТ, что данным по каким-либо происшествиям и масштабным отключениям нет.

На 12:40 в ряде мест электричество вновь появилось.