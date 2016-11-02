Очевидец: на улице Восход около внедорожника скончался мужчина

В Казани на улице Восход сегодня около 11 часов неподалеку от внедорожника скончался мужчина, об этом сообщил народный корреспондент портала Александр.

- На улице Восход около дома №23 на газоне лежал мертвый мужчина, рядом припаркован внедорожник на аварийке и стоит полицейский микроавтобус, - рассказал очевидец.

В Следственном комитете ProKazan.ru сообщили, что им сообщение о данном инциденте не поступало, следовательно, происшествие не является криминальным.

По предварительным данным, водителю авто стало плохо на дороге, и он скончался из-за неполадок со здоровьем.

Идет расследование.