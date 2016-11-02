СМИ: просроченный хлеб с лета начнут оставлять в магазинах

В России в мае ведущие торговые сети намерены скорректировать договоры с поставщиками, согласно которым с 1 июня федеральные ретейлеры прекратят возврат непроданного хлеба. Об этом сообщают "Известия".

Ранее производители неоднократно жаловались на то, что они вынуждены выкупать свою продукцию с истекающим или уже истекшим сроком годности у торговых сетей. При этом такой хлеб стоит столько же, сколько и при продаже ретейлерам. После этого производителям приходится перепродавать хлеб, который обычно идет на корм скоту, индивидуальным предпринимателям в 6–7 раз дешевле изначальной стоимости.

По словам президента Российского союза пекарей Валерия Чешинского, сети возвращают поставщикам хлеб с истекающим или уже истекшим сроком годности. Он уточнил, что средний срок хранения хлеба — три дня. При этом выкупать продукцию партнерам сетей приходится по цене продажи. Дальше производителям приходится перепродавать хлеб индивидуальным предпринимателям в 6–7 раз дешевле изначальной стоимости (как правило, он идет на корм скоту).

Напомним, ранее Роспотребнадзор одобрил запрет на возврат непроданного хлеба. В письме, направленном руководителем ведомства Анной Поповой, говорилось о том, что процедура возврата на переработку непроданных пищевых продуктов несет в себе риски, связанные с безопасностью такой продукции для здоровья человека.