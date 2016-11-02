У казанских конструкторов не хватило денег на разработку военного беспилотника «Альтаир»

Казанское ОКБ имени Симонова, разрабатывающее военный беспилотник "Альтаир", попросило правительство профинансировать гражданскую версию аппарата из-за нехватки денег от Минобороны, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджера предприятия "Ростеха" и два близких к Минобороны источника.

Казанские конструкторы выиграли конкурс Минобороны на научно-исследовательскую работу по созданию аппарата в 2011 году, в 2013 году организация заключила пятилетний контракт на опытно-конструкторскую работу, а в 2016 году "Альтаир" совершил первый полет.

Однако, по данным представителя "Ростеха", во время разработки беспилотника 2 млрд рублей, выделенных Минобороны, не хватило. Поэтому в ОКБ решили включить гражданскую версию системы в государственные программы для получения финансирования в размере 1,5–2 млрд рублей.

В ОКБ считают, что это позволит к 2019 году создать образец комплекса БЛА, а уже в 2020 году начать его запуск.

"Альтаир" планируется применять для мониторинга арктических районов. Предполагается, что беспилотник может находиться в полете до 48 часов, дальность связи его равна 450 километрам, а грузоподъемность – до 2 тонн.