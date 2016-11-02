СМИ: долги экс-владельца «ВАМИНа» могут быть аннулированы

Основатель молочной империи «Вамин Татарстан» и действующий депутат Госсовета Вагиз Мингазов выходит из процедуры банкротства, оплатив лишь услуги финансового управляющего. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что Арбитражный суд может принять решение о завершении дела о банкротстве уже в мае. Следующее заседание по Мингазову состоится 15 мая.

- Финансовый управляющий Рузиль Насыров назначил на 10 мая собрание кредиторов своего подопечного. Согласно повестке дня, на заседании может быть принято решение о завершении процедуры реализации имущества должника и направлении в арбитраж ходатайства о закрытии дела о банкротстве господина Мингазова, поскольку финансовый управляющий распродал все его имущество, которое только могло быть распродано, - говорится в сообщении.

Так, по данным Арбитражного суда РТ, требования кредиторов Мингазова превышают 8,3 млрд рублей.

Напомним, в 2016 году в Арбитражном суде Татарстана признали банкротом основателя агрохолдинга “ВАМИН” Вагиза Мингазова и ввели в отношении него реструктуризацию долгов.

Мингазов выступал поручителем по кредитам “ВАМИНа” на общую сумму 1,2 млрд рублей, но долги не были выплачены ни агрохолдингом, ни самим Мингазовым. Общая сумма долга перед “ВТБ” составила 426,3 млн рублей. Однако до 4 февраля 2016 года долг был частично погашен, и сумма снизилась до 409,6 млн рублей.

По первому договору поручительства банк требовал 249,7 млн рублей, по второму — 155,8 млн рублей. Ответчик подтвердил, что согласен с исковыми требованиями “ВТБ”. В свою очередь представитель Мингазова иск не оспаривал и сообщил, что должник не имеет возражений против возможной процедуры по изменению условий погашения долгов.

Также ранее сообщалось, что в прошлом году основное имущество «Вамина» выкупил принадлежащий правительству Татарстана «Татагролизинг» за 519 млн руб. В частности, на эти активы претендует ООО УК «Просто молоко», управляющее молокоперерабатывающими заводами «Вамина».

​Справка



В АО «Вамин Татарстан» входили 28 молокоперерабатывающих предприятий, 10 хлебоприемных предприятий, рыбное хозяйство и 26 агрофирм в 15 районах республики. В 2012 году арбитражный суд Татарстана признал банкротом АО «Вамин Татарстан».