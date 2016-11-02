Крымские спасатели спустили с гор замерзших туристов из Казани

В Крыму в районе горы Северная Демерджи заблудились два туриста из Казани — 33-летний мужчина и 29-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сообщение о заблудившихся туристах поступило 25 апреля в 21.20.

- Пострадавшие находились без средств связи и теплых вещей, - рассказали в ведомстве.

На место прибыли спасатели аварийно-поискового отряда. Туристов искали час и обнаружили в районе горы Эльх-Кая.

- К счастью, в медицинской помощи он не нуждались. Их эвакуировали в Алушту, - добавили в МЧС.